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娛樂 日韓

《Up & Down》打中3000歌迷！EXID台北場成大型回憶殺

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團EXID暌違多年，終於再度合體來台，昨（24）站上台北國際會議中心舉辦《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，全場3000席坐滿，甚至連5樓最後一排都被粉絲塞爆。

EXID暌違多年，昨晚合體站上台北國際會議中心開唱。（網銀國際提供）EXID暌違多年，昨晚合體站上台北國際會議中心開唱。（網銀國際提供）

5位成員一開場就火力全開，以《Fire》炸裂登場，紅色彩帶從天而降那一刻，全場尖叫聲幾乎掀翻屋頂，接著《DDD》、《L.I.E》連發，讓粉絲一秒回到當年「逆襲神團」最瘋狂的時代。

看到滿場粉絲，成員們一開口就差點哽咽；其中Hani忍不住感嘆：「真的好久不見了。」隊長率智則看到連最高樓層都坐滿人，當場感動到說不出話，直呼：「原來大家還在等我們。」

EXID接連帶來《Night Rather Than Day》、《Lady》等經典歌曲，現場氣氛越來越熱。最寵粉的慧潾還帶著全員瘋狂比愛心，Hani則直接提議來場「60秒眼神對視時間」，堅持連最後一排粉絲都要照顧到，超暖互動讓全場融化。

之後五位成員輪流帶來個人舞台，展現完全不同魅力。慧潾用《I Miss You》大秀細膩唱功，LE則帥氣開炸《ZAZA》；正花穿著白色小洋裝唱《Sun Love》時，更被Hani狂誇根本「仙女下凡」。Hani則用《HELLO》、《우유》性感撩翻全場，最後由率智壓軸飆唱《Run To You》，高音一出全場直接起雞皮疙瘩。

EXID又唱又跳火力全開。（網銀國際提供）EXID又唱又跳火力全開。（網銀國際提供）

而真正讓全場潰堤的，是粉絲準備的驚喜應援影片。影片回顧EXID一路走來的重要時刻，5位成員才看到一半就哭成一團。率智形容：「就像拼圖一樣，把我們所有回憶拼起來。

一向冷靜的慧潾也忍不住爆哭：「一個人哭跟五個人一起哭真的不一樣。」她邊擦眼淚邊說，要粉絲持續喜歡一個團超過10年，其實不是件容易的事，「但我們還是一起走到現在了。」正花更直接哭著用中文喊：「我愛你們！」

演唱會後半段《Ah Yeah》、《Hot Pink》一出，全場再度變大型KTV，當《Up & Down》前奏響起時，現場更像被按下時光機開關，所有人瞬間進入回憶殺模式，應援聲甚至大到蓋過音樂。

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