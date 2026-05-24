WOODZ唱一半褲子出事...親喊「腳不見了」萌翻全場

WOODZ一連兩天來台開唱。（iMe TW提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕南韓知名歌手「WOODZ」曹承衍時隔兩年半來台，一連兩天站上Zepp New Taipei開唱，超有誠意獻出台北限定驚喜，翻唱盧廣仲的《幾分之幾》，一開口全場瞬間瘋掉；只見WOODZ還邊唱邊露出緊張表情狂問：「我的發音還可以嗎？」萌翻一票粉絲。

演唱會以《Bloodline》帥氣揭幕，WOODZ抱著電吉他登場，接連演唱《Downtown》、《Dirt on my leather》等歌曲，從搖滾、抒情到爆裂舞曲全部一次開滿。這次巡演主打最新專輯《Archive. 1》，包含安可在內整整唱了26首歌，就像把個人音樂宇宙整個搬來台北。

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WOODZ脫下外套送給粉絲福利。（iMe TW提供）

不過一開場WOODZ其實超緊張，坦言彩排時因為鼻塞，一度很擔心狀態不好，還直接用中文問台下：「我前面還可以嗎？」聽到全場尖叫後才放心笑說：「我剛剛努力解決了！」唱到《LOVE ME HARDER》摘下墨鏡瞬間，現場更直接炸出海嘯級尖叫聲。

最鬧的是，WOODZ邊整理衣服邊突然自爆：「剛剛玩太開心，褲子變奇怪了，腳不見了！」結果粉絲立刻用韓文狂喊「可愛」，WOODZ居然秒切中文甜回：「你也可愛，寶寶。」又讓台下全體融化。

WOODZ帥氣形象超圈粉。（iMe TW提供）

除了中文，WOODZ這次還現學現賣台語「水啦」、「一級棒」，甚至開始鬧翻譯老師，笑虧：「連我結巴都要一起翻譯。」後來乾脆直接用唱的講話，翻譯老師居然也跟著唱，WOODZ笑到不行：「這根本是大家一起唱歌的演唱會吧！」

另外，沒想到最後還發生小插曲。唱到《BUMP BUMP》時，他太興奮朝觀眾灑水，卻不小心手滑把水瓶直接丟進台下，WOODZ當場嚇到立刻停下演出確認粉絲狀況，下台前還不斷關心「有沒有受傷？」最後乾脆脫下上衣送給對方當補償，超暖反應反而讓全場羨慕不已。

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