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娛樂 日韓

（影）男神不好當...《王室死對頭》許楠儁全濕畫面太致命

〔娛樂頻道／綜合報導〕要當韓劇男主角，到底有多拚？近來韓劇《我的王室死對頭》許楠儁的「巧克力腹肌」曝光後，韓媒揭露原來不是天生身材好，是他拍到最後一秒還硬練出來的。

《我的王室死對頭》許楠儁練出「巧克力腹肌」。（翻攝自YouTube）《我的王室死對頭》許楠儁練出「巧克力腹肌」。（翻攝自YouTube）

《我的王室死對頭》近期收視節節上升，許楠儁更憑「暴怒系財閥男友」紅到翻掉，沒想到最新曝光的洗澡戲幕後，直接讓網友看傻：「這是健美選手等級吧！」

最近YouTube公開拍攝花絮，只見許楠儁為了短短幾秒裸上身鏡頭，竟然拍攝前還在現場狂做啞鈴Pump訓練，肩膀、手臂、胸肌一路充血到極限；更誇張的是，他一手舉啞鈴，旁邊工作人員還同步幫他擦背，超荒謬畫面讓全場笑翻。

影片裡可以看到，許楠儁即使已經準備開拍，健身教練仍在旁邊瘋狂檢查肌肉線條與角度，根本比拍戲還像比賽前備戰。

《我的王室死對頭》許楠儁近來因戲爆紅。（翻攝自X）《我的王室死對頭》許楠儁近來因戲爆紅。（翻攝自X）

而正式開拍後，許楠儁全身濕透站在鏡頭前，寬肩、背肌、腹肌一次炸開，畫面一播出立刻引爆韓網。網友紛紛暴動留言：「這身材是真實存在的嗎」、「韓劇男主現在都這麼拚？」、「短短洗澡戲竟然準備成這樣」、「知道為什麼會紅了」，還有網友打趣笑說：「這不是洗澡戲，是肌肉成果發表會吧。」

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