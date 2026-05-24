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娛樂 電視

胡瓜踢鐵板！才嗆他不會贏...下秒遭無情扳倒

胡瓜單挑廟方主委慘遭無情推翻。（民視提供）胡瓜單挑廟方主委慘遭無情推翻。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視長壽綜藝《綜藝大集合》本週來到桃園觀音的草漯保障宮，錄影現場邀來藍波、佩德羅、張棋富、簡劭峰、胡祖薇、金淵珍、雪莉、吳鈺萱等超強陣容。製作單位因應廟宇獨特的宮格式神龕設計，打造全新單元「神明九宮格」進行連線PK，贏家可抱走三萬元獎金。

不料，主持天王胡瓜一開局就踢到鐵板。藝人隊首戰派出最強戰將郭忠祐挑戰拿手項目「頭好撞撞」，沒想到竟意外敗給廟方女將的3.4秒，讓藝人隊全員抱頭不敢置信。隨後雖靠阿翔在「搶紅包大作戰」扳回一盤，但身為保障宮隊長的主委隨即親自上陣挑戰「相親相愛推一下」，更指名胡瓜單挑。

胡瓜親上火線PK踢鐵板。（民視提供）胡瓜親上火線PK踢鐵板。（民視提供）

賽前胡瓜還信心滿滿直言：「他不會贏我啦！」怎料比賽才開始不到3秒，主委輕輕一推，胡瓜竟當場失去重心落敗；第二回合雙方僵持數分鐘，主委再度抓準時機用力一推，成功將胡瓜無情扳倒。隨後廟方氣勢如虹，在關鍵局「神農祈福秀」贏下最後一勝成功連線，風光抱走三萬元。

好在藝人隊在接下來的「媽祖渡海來安座」爭回面子。參賽者必須躺在地上翻滾運送「媽祖扮演者」，藝人隊這回火力全開，運送方式豪邁到連媽祖服裝都一度滑落，場面笑料百出，最終僅花38秒就擊敗長庚大學等隊伍順利奪冠，成功把獎金抱回家。

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