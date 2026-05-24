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娛樂 音樂

Dragon Pony喊話唱進4字場地！台灣粉絲嚇傻：不要吧

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓新銳樂團Dragon Pony昨天（23日）在國立台灣大學綜合體育館開唱，現場除了台北在地粉絲，還有遠從韓國、泰國、馬來西亞等地特地飛來台北支持的For Young（粉絲名）們。他們也許願下次到更大的場地演出，只是高康熏一提議台北的某個4字場地，台下粉絲竟異口同聲拒絕，希望Dragon Pony能到更大且更適合樂團的場地表演。

Dragon Pony在台大體育館演出。（D-SHOW提供）Dragon Pony在台大體育館演出。（D-SHOW提供）

演唱會一開場，Dragon Pony便以熱血舞台帶動全場氣氛，從極具慶典儀式感的 《Zombie》、《Summerless Dream》到《Waste》等，一連飆唱6首歌，舞台魅力瞬間爆發。緊接著成員們依序和大家打招呼，主唱安太奎大喊：「大家好，我們是Dragon Pony，很高興見到你們！很想念台北的For Young，整整相隔一年，因為有大家的愛戴與等候，才能在今天這個更大的舞台見面。」吉他手權世赫對著全場大喊：「大家好，我是權世赫，本來覺得現場冷氣有點冷，但因為你們的活力讓我暖起來了！」並接地氣地高呼台語「水啦！」惹得台下粉絲笑聲與歡呼聲不斷。

鼓手高康熏高喊：「我是最強鼓手高康熏」引來全場鼓掌，興奮說道：「這是我們第一次連唱6首歌，也代表著我們的歌曲越來越多。」貝斯手片盛鉉則貼心問候「你們準備好了嗎？歡迎大家來到Dragon Pony第二次的演唱會！」展現率真個性。

Dragon Pony炒熱現場氣氛。（D-SHOW提供）Dragon Pony炒熱現場氣氛。（D-SHOW提供） 

除了演出一連串的搖滾曲目，演唱會更有許多特別橋段，在唱到《Deneb》時，主唱安太奎用響亮的歌聲清唱，乾淨具穿透力的嗓音讓全場瞬間陷入他的歌聲漩渦中。高康熏也介紹道，《NEVER》是他們的第二張專輯，而《Pity Punk》算是為樂團找到音樂定位的一首歌 。提到《Pity Punk》，片盛鉉有些觸動地分享，每次在演奏的時候都有不同心情，第一次演奏是兩年前，那時候很辛苦，現在覺得自己已經變得很堅強了，更透露這首歌名其實差點成為他們的團名，幽默笑說：「Dragon Pony這名字更適合我們吧！」

隨後，安太奎提到，在這麼有意義的日子，身為非常忠誠的「骨灰級」寶可夢粉絲，終於有機會唱到寶可夢的歌曲《Orbit of Fragments》，算是夢想成真了，所以他現在真的是非常感激，更讓他覺得是名留青史的一刻，用滿滿的熱誠高唱這首歌，團員們更在一旁忍不住笑說，安太奎唱這首歌的時候絕對是他最幸福的時候。  

Dragon Pony來台開唱，獻唱多首夯曲。（D-SHOW提供）Dragon Pony來台開唱，獻唱多首夯曲。（D-SHOW提供）

除此之外，演唱會還驚喜獻唱尚未發行的歌曲《Break the Chain》，這首歌即將收錄在6月要發行的日文EP裡，想要傳達的是突破極限，是一首非常具有爆發力的歌。而唱到代表曲《Oh Perfect! 與《POP UP》時，安太奎超級寵粉地直接走到台下繞場，近距離和For Young互動，照顧全場每位粉絲，逗趣舉動也被高康熏虧說安太奎真的很符合演唱會主題《RUN RUN RUN》。緊接著演出的《Not Out》更是讓全場嗨到最高點，全場一起熱血大合唱 。一連多首曲目唱完後，安太奎興奮詢問：「大家玩得開心嗎？這段是我們演出前最期待的環節，你們的表現也超出我們期待！」隨後全體開心的大喊「水啦！」

除了帶來未發行新歌，團員們還特地準備了樂器交換的驚喜舞台，主唱安太奎打鼓、吉他手權世赫彈奏貝斯，鼓手高康熏則成為VOCAL，貝斯手片盛鉉更是挑戰擔任吉他手加上VOCAL，展現四人全能的音樂才華 。而在令粉絲引頸期盼的安可環節中，樂團驚喜獻唱了一段蕭秉治的經典歌曲《勝利人生》，精準的中文發音驚豔全場，引領全場熱烈大合唱。  

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