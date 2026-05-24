（影）《HOPE》輸了金棕櫚仍被封「影展海嘯」導演洩真實心聲

〔記者鍾志均／綜合報導〕第79屆坎城影展今（24）凌晨落幕，南韓名導羅泓軫最新娛樂大片《HOPE》（中文片名待定）雖然沒能抱回獎項，但電影掀起的討論度，幾乎可說是「巨大海嘯」的等級。

黃晸珉（右起）、導演羅泓軫、鄭好娟、趙寅成攜《HOPE》攻進坎城影展主競賽單元。（達志影像）

從紅毯開始，《HOPE》就話題爆棚，黃晸珉、趙寅成、鄭好娟等卡司同框已經夠猛，再加上麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、泰勒羅素（Taylor Russell）、卡麥隆布萊頓（Cameron Britton）等國際級巨星共同主演，韓媒形容：「像奧斯卡＋青龍獎一起走紅毯。」

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《HOPE》麥可法斯賓達（左起）、泰勒羅素、導演羅泓軫和艾莉西亞薇坎德。（達志影像）

《HOPE》融合科幻、動作、驚悚與黑色喜劇元素，尤其外星生物以令人嘆為觀止的方式現身，配上槍戰、飛車追逐、馬匹衝鋒，甚至太空船同場交鋒的大規模動作場面，令影迷耳目一新。

電影放映後，歐美影評幾乎集體暴走，有外媒直接喊：「《HOPE》像海嘯吞掉整個坎城。」還有人盛讚：「南韓電影已經不只是追趕好萊塢，而是直接超車。」雖然最後金棕櫚獎由羅馬尼亞名導克里斯汀穆基新作《峽灣》（暫譯）奪下，但《HOPE》依舊被外媒認為是本屆最具衝擊性的作品之一。

向來神秘低調的羅泓軫，也罕見吐露心聲，坦言現在最重要的不是得獎，而是距離上映前剩下的「最後2個月」，「現在才是真正決定作品完成度的關鍵時刻。」

黃晸珉表示，看完坎城首映後腦中只有一個念頭：「好想快點跟韓國觀眾一起看。」首次帶作品踏上坎城的鄭好娟則感性說，在盧米埃劇院聽到掌聲時，「真的有種被全世界支持的感覺。」《HOPE》預計今年暑假在台上映。

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