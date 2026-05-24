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娛樂 亞洲

黃明志毒品案逆轉 很多話想說需要時間沉澱

黃明志（左）在「護理師女神」謝侑芯案中，在毒品疑雲中全身而退。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）在「護理師女神」謝侑芯案中，在毒品疑雲中全身而退。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕大馬歌手黃明志去年10月捲入台灣網美謝侑芯命案風波，當時不只案件震驚外界，他更遭控涉嫌持有冰毒、壯陽藥等非法藥品，形象重創。如今案件纏訟多時，黃明志終於迎來逆轉結局，他親口宣布：我終於被判無罪了！消息曝光後再度掀起討論。

黃明志日前坐著輪椅現身法庭，當庭獲判無罪釋放。事隔10天後，他終於在社群發聲，坦言內心百感交集。

他表示：「吸毒罪、藏毒罪，還有擁有非法藥品罪，三項全部無罪。」不過他也坦言，自己現在其實還沒完全整理好情緒，而且有很多話想說，但還需要沉澱一下。

黃明志有很多話想說，必須沉澱一下才能表達出來。（資料照，記者胡舜翔攝）黃明志有很多話想說，必須沉澱一下才能表達出來。（資料照，記者胡舜翔攝）

黃明志感慨指出，自己無罪的消息，聲量恐怕遠遠比不上當初被捲入命案時的巨大新聞版面。他無奈表示，如果很多人根本沒看到後續判決，那麼外界對「黃明志」的印象，可能永遠停留在當初最負面的時刻。

回顧整起事件，黃明志當時除了被牽扯進謝侑芯命案外，也遭控持有冰毒及壯陽藥。不過他的尿液檢驗結果始終呈現陰性。今年4月開庭時，檢方一度不接受他提出的陳情書，也不同意撤訴。直到律師補交第2份資料，加上毒理檢測報告出爐後，控方重新評估案情，最終決定不再追究，黃明志才正式擺脫毒品疑雲。

有「護理師女神」之稱的網紅謝侑芯。（翻攝自IG）有「護理師女神」之稱的網紅謝侑芯。（翻攝自IG）

至於他日前坐輪椅出庭的畫面，也在網路上引發熱議。黃明志解釋，自己其實是因為腳受傷，才不得不坐輪椅，但又擔心被酸民質疑是在「博取同情」。

他最後乾脆自嘲，反正拿拐杖別人也會說是裝的，「林北寧願選擇坐著被罵，輕鬆多了」發言超嗆。

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