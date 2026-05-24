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娛樂 音樂

美秀集團婷文破涕為笑 認了：做音樂沒有想像中這麼好玩

美秀集團10週年演唱會，主唱狗柏獻唱多首代表歌曲。（美秀集團提供）美秀集團10週年演唱會，主唱狗柏獻唱多首代表歌曲。（美秀集團提供）

〔記者陳慧玲／嘉義報導〕美秀集團成軍10年，今（24日）晚在家鄉嘉義市舉辦「AS= =+」演唱會，演出尾聲，唱到《懲罰》、《我要你愛》、《電火王》等歌曲，全場嗨翻，不過今晚演出中也有感性時刻，昨晚首場哽咽落淚的貝斯手婷文，今晚破涕為笑，但仍直言做音樂歷經許多痛苦，但她覺得「越痛苦代表越熱愛這件事情！」

婷文強調美秀集團一定會繼續下去。（美秀集團提供）婷文強調美秀集團一定會繼續下去。（美秀集團提供）

婷文談到，加入美秀之後，雖然常看似開心，但內心也有很多不能說的事情，「不知道如何向世界說，常會有不好狀態，發現做音樂沒有想像中這麼好玩，但只要演出當下，站在台上，音樂一下，問題都會迎刃而解，彷彿苦痛、痛苦都為了在台上短短一刻存在，越痛苦代表越熱愛這件事情，有多痛苦就有多熱愛。」

美秀集團貝斯手婷文首場演唱會忍不住落淚。（美秀集團提供）美秀集團貝斯手婷文首場演唱會忍不住落淚。（美秀集團提供）

昨天婷文忍不住淚水，但她說今晚整理好心情了，不會再哭，她還提到：「就像輪迴一樣，有高也有低，經過低谷才能往上爬，在經過墜落過程，我還是會選擇走這一程，美秀集團一定會繼續下去。」

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