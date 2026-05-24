五月天阿信男廁拍照變景點 粉絲大排長龍 驚動居民抗議

阿信在男廁前拍照，竟炒紅該處成打卡景點。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕五月天忙完中國鳥巢12場演唱會，接下來即將在7月3日起在台北大巨蛋舉行7場演出。阿信在北京演唱會結束後，曾分享自己在街頭漫步，隨意在公廁拍攝的照片，當時擔心會有人循跡找到同一個男廁「朝聖」的他，直覺果然很準。粉絲很快就找到公廁位置，並排起長長人龍爭相打卡，造成附近居民困擾。

五月天主唱阿信在結束鳥巢演唱會後，在街頭漫步。（翻攝自IG）

原本只想隨性紀錄生活，沒想到卻造成周圍居民困擾，面對自己無意間創造出的打卡景點，阿信迅速主動發文致歉，表示粉絲真的找到「同款公廁」，更開玩笑說佩服粉絲的偵查能力，他也向附近居民表達歉意。阿信說：「造成居民困擾，鄭重致上歉意；請大家理性打卡，友善支持居民店家，感謝各位五迷老師的理解與支持。」並刪除社群平台上相關訊息。

請繼續往下閱讀...

阿信已經將公廁照刪除，並向當地居民致歉。（資料照，記者陳逸寬攝）

「阿信拍照的公廁」線湧入大批粉絲，還模仿阿信角度自拍，甚至出現排隊人潮，造成環境嘈雜與交通不便，中國網友表示該處為北京胡同裡的住宅區，所以人潮突然暴增，增加了生活上的困擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法