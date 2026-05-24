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娛樂 音樂

美秀集團回「嘉」啦！歡慶10週年獻上尊榮歌單 數字天團都來了

美秀集團開唱，告五人和玖壹壹都送花祝福。（記者陳慧玲攝）美秀集團開唱，告五人和玖壹壹都送花祝福。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／嘉義報導〕美秀集團成軍10年，從昨（23日）起一連兩晚在家鄉嘉義市舉辦兩場「AS= =+」演唱會，共吸引超過1.2萬人到場朝聖，友好樂團告五人和玖壹壹都送花祝賀，血肉果汁機則送上大型花圈祝賀他們「現場超殺」，玖壹壹洋蔥昨晚才在小巨蛋參加hito音樂獎頒獎典禮帥氣獻唱，今則帶著老婆一起來看美秀集團演唱會。

美秀集團開唱，血肉果汁機送花圈祝福。（記者陳慧玲攝）美秀集團開唱，血肉果汁機送花圈祝福。（記者陳慧玲攝）

光榮返「嘉」的美秀集團，斥資千萬在家鄉嘉義舉辦兩場大型演唱會，演唱夯曲《捲菸》全場大合唱，唱完團員開心喊出：「我們是來自嘉義的美秀集團，這個大合唱就是我們想要的，值得擁有的。」貝斯手婷文笑說：「今天大家都有舉起來喔！」團員則說：「大家久等了，AS= =+是『+』，也是十週年，你們會有Plus的待遇，值得有尊榮級的歌單。」

美秀集團慶祝10週年演唱會，主唱狗柏熱唱多首夯曲。（美秀集團提供）美秀集團慶祝10週年演唱會，主唱狗柏熱唱多首夯曲。（美秀集團提供）

主唱狗柏酷說：「嘉義人挺嘉義人，不是嘉義人我也當你們是嘉義人！」全場嗨翻，除了開場曲《細粒的目睭》，美秀集團也帶來《懶趴火》、《做事人》等多首歌曲，這次美秀集團回嘉義開唱，無論在嘉義火車站前、噴水圓環及文化路夜市等重要地標，隨處可見宛如「競選廣告」的大型視覺看板與LED電視牆，慶祝美秀集團10週年，也在家鄉打造出「美秀宇宙」。

美秀集團回嘉義開唱，許多重要地標附近都看到他們的大型看板。（美秀集團提供）美秀集團回嘉義開唱，許多重要地標附近都看到他們的大型看板。（美秀集團提供）

告五人送花寫到「好想一起回嘉，美秀在嘉的感覺真好，祝演唱會大成功！」玖壹壹送花則寫到「祝嘉義來的美秀集團十周年演唱會十全十美」署名「台中來的玖壹壹」。

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