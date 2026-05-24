SEVENTEEN東京巨蛋爆麻疹警報 克拉請注意

南韓大勢男團SEVENTEEN最近在日本舉行見面會。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓大勢男團SEVENTEEN最近在日本舉行見面會，大批「克拉」（粉絲名）湧進東京巨蛋。事後，官方發出緊急通告，指5月13日在東京巨蛋舉辦的粉絲見面會中，有1名女粉絲罹患麻疹，若現場粉絲出現發燒、起疹子、眼睛充血等狀況，宜盡快就醫。

SEVENTEEN日本東京巨蛋見面會，1名克拉確診罹患麻疹。（翻攝自X）

根據《朝日電視台》報到，截至5月10日，日本罹患麻疹人數為479人，因為麻疹可藉由空氣傳播，在同一空間就有感染可能。SEVENTEEN近期在日本舉行多場「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」粉絲見面會，其中13日的東京場，出現1名痲疹患者，官方22日發出緊急公告，呼籲出現症狀必須緊急就醫，同時承諾未來場次會做好安全管理，希望克拉們放心。

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SEVENTEEN東京見面會的舉辦地點位在東京巨蛋，短短2天共吸引10萬名克拉。（歐新社）

這名痲疹患者，5月11日就開始發燒，身上也出現疹子，但這位20多歲的克拉不知道自己罹患麻疹，13日仍參加SEVENTEEN東京巨蛋見面會，直到15日才確診。麻疹可經由空氣、飛沫傳染或接觸病人鼻咽分泌物感染。

5月SEVENTEEN在日本舉辦4場見面會，分別是13日和14日的東京見面會，以及23日、24日的大阪見面會。其中東京見面會的舉辦地點位在東京巨蛋，短短2天共吸引10萬名克拉，其中不乏從台灣追到日本支持的粉絲。

SEVENTEEN官網緊急發出公告。（翻攝自SEVENTEEN官網）

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