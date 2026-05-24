小鐘「復健舞」被ILLIT官方轉發！出席球賽嗨喊：進軍韓國第一步

賈永婕現身球場，自封「最高關主」約戰。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「TPA台灣匹克球101名人賽」今（24）日熱血開打，現場星光熠熠。台北101董事長賈永婕親自出席，進行「聖筊儀式」為賽事揭幕，致詞時強調匹克球是能讓大家輕鬆共享的「全民運動」，更幽默自封為今日球場的「最高關主」向現場約戰，將氣氛推至最高點。

吳大維（左2）搭李明依（左1）出戰，慘遭曾國城（右2）垃圾話狂攻，右1為小鐘。（記者潘少棠攝）

而全場焦點之一，絕對是近期靠「獨特舞姿」掀起超高討論度的小鐘。他日前在社群翻跳南韓女團ILLIT新曲《it's me》，因肢體僵硬、內八踏地，搞笑寫下「今天又來復健了」，想不到影片竟然被ILLIT官方IG帳號直接轉發限動。小鐘現身球賽，又驚又喜地表示：「稍微學大家都會跳，進軍韓國第一步，真的覺得很開心。我覺得很好玩舞蹈就會想要去跳，不一定哪個團體。」 面對獨特風格被笑稱是「摧毀原曲」，他也大方展現幽默本色：「有的粉絲會擔心我毀了團體的歌，我覺得沒有提告已經很開心。聽說很多粉絲在集資提告我，我就努力跳，跳到好。」

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TPA台灣匹克球101名人賽現場星光熠熠。（記者潘少棠攝）

本次名人賽也集結多元領域嘉賓，久未在螢幕前公開亮相的藝人吳大維，一露面無疑是全場焦點。他與李明依搭檔上陣，迎戰金鐘主持曾國城與聽奧網球金牌國手林家文的強棒組合。賽前雙方就火藥味十足，比賽開打後更是「垃圾話連發」，一邊揮拍一邊互虧，即興笑果不斷，搭配林家文國手的精湛球技，完美展現匹克球強互動的特質。此外，卓君澤與梅賢治一上場則展現「奔著冠軍而去」的強烈勝負慾，將名人賽打出職業錦標賽的驚人爆發力。

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