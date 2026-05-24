《大君夫人》邊佑錫登基出大事 請願同意率破60％恐送國會審查

〔記者鍾志均／綜合報導〕IU、邊佑錫主演的超人氣韓劇《21世紀大君夫人》，日前才以13%高收視風光收官，沒多久因「歷史扭曲」、「中國化爭議」被韓網炮轟，甚至一路燒進南韓國會。

IU（左）、邊佑錫主演《21世紀大君夫人》即使播畢，爭議仍未停。（Disney+提供）

韓媒《mydaily》報導，南韓國民請願網站近日出現「要求《21世紀大君夫人》全面停播＋OTT下架」的請願，短短幾天同意率就突破60%，人數超過3萬人，聲勢持續飆升。

請繼續往下閱讀...

事件導火線來自第11集邊佑錫的登基場面；劇中邊佑錫飾演的「理安大君」，戴上被認為象徵中國藩屬國的「九旒冕冠」，周圍角色還齊聲高喊「千歲千歲千千歲」，瞬間讓大量南韓觀眾炸鍋，不少網友怒批：「這根本不是韓國宮廷文化」、「為什麼韓劇越來越中國化？」

爭議延燒後，製作組火速滅火，不只發布道歉聲明，還把OTT與重播版本中的相關台詞直接消音、刪字幕，甚至連問題畫面都進行修改，導演、編劇先後道歉，主演IU、邊佑錫同樣公開低頭致歉。

IU（左）、邊佑錫主演《21世紀大君夫人》陷入爭議，恐一路燒進南韓國會。（Disney+提供）

只是韓網怒火顯然還沒消，目前全面廢除《21世紀大君夫人》」的聲浪持續擴大，有人認為：「這已經不只是戲劇問題，而是文化主權問題。」不過有另一派觀眾替劇組緩頰，認為作品整體完成度與價值不該因單一場面被全面否定；據韓媒報導，如今請願距離「送進國會正式審查」的5萬門檻只差一步，讓這場風暴越演越烈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法