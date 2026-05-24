曾任台灣觀光大使！日聲優津田健次郎不滿AI盜音提告TikTok

津田健次郎因不滿有人利用生成式人工智慧（AI）未經授權模仿其聲音並將影片上傳網路，已正式向影片分享軟體「TikTok」的營運公司提起訴訟，要求刪除相關影片。（圖擷取自@kirinjijineta社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕2025年日本聲優津田健次郎受交通部觀光署邀請，以優美聲線表現出旅行台灣的滋味，替阿里山、迪化街商圈創造話題；此外，津田健次郎也曾以演員的身分，參演楊德昌所執導的《一一》，與台灣交情不淺。如今，津田健次郎因不滿有人利用生成式人工智慧（AI）未經授權模仿其聲音並將影片上傳網路，已正式向影片分享軟體「TikTok」的營運公司提起訴訟，要求刪除相關影片。

TikTok辯「是普遍的男性聲音」

綜合媒體報導，為人氣動畫《咒術迴戰》角色「七海建人」配音並活躍於影視圈的津田健次郎，在訴狀中指出，自2024年7月至2025年9月間，有不明身分的帳號在「TikTok」上公開了180多部影片，這些影片皆使用未經津田健次郎授權，模仿運用生成式AI，進行旁白配音。

請繼續往下閱讀...

津田健次郎主張，投稿者利用模仿其聲音的旁白來吸引觀眾觀看，此舉已侵害了名人可獨占利用自身經濟價值的「公開度權（肖像商品化權）」，因此於2025年11月向東京地方法院提起訴訟，要求「TikTok」營運公司刪除這些爭議影片。

而津田健次郎的代表律師透露，「TikTok」方面對此反駁指出，該影片的旁白屬於「普遍的男性聲音」，並非單純依靠聲音本身來吸引觀眾，因此請求法院駁回這項訴訟。

鑑於名人面孔與聲音遭未經授權使用的情況日益嚴重，與針對濫用生成式AI所引發的爭議，日本法務省已於上個月成立專家學者檢討會，對於在何種情況下，會因侵害權利而產生民事責任，展開進一步的討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法