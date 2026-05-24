（影）魏如萱《歌手2026》爆冷倒數第2 親發聲吐真實心情

魏如萱在第一輪比賽獲得倒數第2名。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國歌唱選秀節目《歌手2026》本月22日首播，對上同公司的《乘風2026》（浪姐7），祭出不少亮點，資深歌手「哈林」庾澄慶首位被淘汰令人吃驚；兩屆金曲獎歌后「娃娃」魏如萱收穫好評連連，卻只拿到第8名（倒數第2名）讓眾人跌破眼鏡。對自己的成績，魏如萱終於分享自己真實心聲。

魏如萱在《歌手2026》是第一個上場表演的歌手。（翻攝自IG）

魏如萱今（24）在社群平台發文，開頭就說：「第一個上台。第八名」，她謝謝大家稱讚她台風穩健。當天那英抽出魏如萱第一個上場，賽前表示自己很緊張的她，唱了沒有那麼有名的《末路狂花》，在台上巧妙運用聲音轉換技巧，很多人都認為她將歌曲詮釋得很好。

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魏如萱在節目中唱了《末路狂花》。（翻攝自IG）

魏如萱說：「其實唱《末路狂花》的時候，我一直想到電影最後那台沒有煞車的車」，她更特別提起歌詞「落在哪就綻放在哪，堅持到最後的煙花」。魏如萱說，有些歌，本來就不是拿來討好的；有些聲音，本來就沒有標準答案。她非常謝謝那些聽見也聽懂的人，也堅持不管名次如何，自己都會在台上努力唱歌。

雖然是倒數第2名，魏如萱直言，自己還在競爭的車上沒有下車，接下來的比賽，她還會帶來更多精彩的表現。

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