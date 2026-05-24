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娛樂 日韓

AI超毛內幕毀掉金秀賢 外媒震撼報導：演員人生被摧毀

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金秀賢與已故金賽綸的「未成年交往疑雲」，近日出現大逆轉。南韓警方正式認定相關爆料內容為「虛假事實」，甚至連當初瘋傳的語音檔、簡訊截圖，都被查出疑是AI造假；整起事件不只震撼韓國，連英國BBC、《太陽報》等外媒都重磅關注。

英國BBC十分關注金秀賢與已故金賽綸一案。（翻攝自X）英國BBC十分關注金秀賢與已故金賽綸一案。（翻攝自X）

BBC以「AI偽造證據，毀掉韓國演員人生」為題報導，指出YouTuber金世義涉嫌利用AI合成語音與修改訊息內容，刻意營造金秀賢與未成年時期金賽綸交往的假象。

警方更認為，金世義明知道兩人並不存在未成年交往關係，卻仍反覆散播內容，甚至涉嫌以金秀賢照片替換聊天頭像、修改聯絡人名稱，把原本與「未知對象」的對話硬改成「金秀賢聊天紀錄」。

最驚悚的是，去年記者會公開播放的語音檔，如今也被指是AI生成內容。裡面甚至出現「國中時期開始交往」、「國二寒假發生關係」等極具衝擊性的說法。BBC更直言，南韓演藝圈對藝人的道德標準極度嚴苛，即使只是私生活爭議，都足以重創藝人生涯，而金秀賢也因這波風暴幾乎全面停工。

消息曝光後，韓網瞬間炸鍋，不少人怒轟「AI已經變成毀人生工具」、「這根本數位獵巫」、「一段假音檔差點毀掉一個頂級演員」；但也有網友認為，目前案件仍在司法程序中，外界仍需等待法院最終判定。而涉嫌散播假消息的金世義，將於26日接受羈押必要性審查，整起事件後續持續引發全球關注。

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