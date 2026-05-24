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《許我耀眼》片頭曲是她唱的！身分曝光有天王師兄

鄭沐晴、達嗨獻唱《許我耀眼 影視原聲帶》（星空飛騰提供）鄭沐晴、達嗨獻唱《許我耀眼 影視原聲帶》（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2026 hito流行音樂獎昨（23）登場，星空飛騰國際娛樂「法蘭姐」羅維君一手打造的《許我耀眼 影視原聲帶》奪下「hito OTT平台影視原聲帶獎」。兩位主唱者鄭沐晴與伊斯瑪哈撒嗯．達嗨（達嗨）也登台代表領獎，鄭沐晴演繹片頭曲《一切都好》，達嗨則演唱插曲《假如再重來》，並驚喜代唱師兄周興哲的插曲《Take My Time》，讓全場留下深刻印象。

法蘭姐透露：「這個 OST用了Eric（周興哲）四首創作的作品，達嗨也是新人之姿，試唱Eric 創作的作品通過考核，練習生得到機會唱進OST。」

鄭沐晴、達嗨獻唱《許我耀眼 影視原聲帶》（星空飛騰提供）鄭沐晴、達嗨獻唱《許我耀眼 影視原聲帶》（星空飛騰提供）

首次站上hito流行音樂獎舞台，鄭沐晴坦言既興奮又感動，達嗨則感性表示：「最大的意義就是證明我從來不曾放棄過自己，自從離開棒球員身分後，我沒有因此失去人生目標。」也笑曝差點發生演出事故，「原本彩排要戴耳機上台，結果拿錯，拿到蘋果手機耳機線，差點直接 freestyle 了！」

鄭沐晴這次特別選擇馬甲式結構剪裁，加上A字型層次下擺，「整體很有張力，也很修飾。」積極健身的她，也笑說：「最近運動量真的太大，很需要身體的安慰。」她更坦言，站上小巨蛋絕對是人生重要里程碑，「真的！我人生清單上直接打了一個勾。」希望未來還能站上小巨蛋。

鄭沐晴、達嗨獻唱《許我耀眼 影視原聲帶》（星空飛騰提供）鄭沐晴、達嗨獻唱《許我耀眼 影視原聲帶》（星空飛騰提供）

達嗨則把此次演出視為音樂生涯的重要起點，他坦言，雖然第一次站上hito舞台，但比起害怕，更多的是興奮，「看到後台有好多好吃的跟熱壓吐司，雖然我在飲控不能吃，但真的很享受這次演唱的感覺。」談到最緊張時刻，他則笑說其實是頒獎致詞，「因為沒什麼大舞台經驗，突然要講話會抖抖的。」不過每次上台前，他都一定會先禱告，「所以我有足夠信心相信自己一定可以。」

談到未來是否有機會正式合作單曲，鄭沐晴直呼「不設限，很多風格都可以試試看」，而達嗨則點名最想挑戰R&B，「因為師姐的聲音很強，很有興趣一起嘗試看看。」

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