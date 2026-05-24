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娛樂 電視

宋哥直播喝到斷片 當眾胡言亂語翻車下場超慘

宋依璇身形高挑，曾經是模特兒。（資料照，伊林提供）宋依璇身形高挑，曾經是模特兒。（資料照，伊林提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「宋哥」宋依璇原本是模特兒，近日她上《11點熱吵店》時，鬆口說出自己因為喝酒丟工作的經驗。為了在家直播推銷食品，特地在直播前就喝點紅酒，沒想到最後竟然當著鏡頭胡言亂語，非常尷尬。

「宋哥」宋依璇因為要直播，特地喝紅酒放鬆心情。（翻攝自YouTube）「宋哥」宋依璇因為要直播，特地喝紅酒放鬆心情。（翻攝自YouTube）

宋哥說，當天她本來直播導購推銷食物，擔心自己放不開，所以決定先喝點紅酒。預計喝半瓶紅酒的宋哥，因一時「精打細算」，想著：紅酒開都開了，要留在那幹嘛？於是一杯又一杯喝掉整瓶紅酒。

直播開始之後，宋哥果然很放鬆，加上她事先其實還開了一瓶紅酒放在旁邊，於是她邊喝邊聊，把第二瓶紅酒也喝完了。播著播著，狀況逐漸母湯，最後甚至不知道自己在講什麼了。

「宋哥」宋依璇在節目中談自己直播翻車的經驗。（翻攝自YouTube）「宋哥」宋依璇在節目中談自己直播翻車的經驗。（翻攝自YouTube）

眼看直播情況失控，經紀人開始瘋狂打電話給宋哥，她卻一直拒接，還開啟勿擾模式。經紀人急忙聯絡她的姊姊，姊姊再打給她老公，要對方趕快回家立刻關掉直播。這次「酒後失言」的風波，讓宋哥付出慘痛代價，對廠商感到不好意思的她，既沒有收錢，事後還免費幫對方做一次直播導購賠罪。

雖然宋哥表現出極大誠意，但是廠商之後再也沒有找她合作，讓她意識到酒喝多了真誤事。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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