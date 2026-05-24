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娛樂 日韓

金珉禧1歲婚外子暴風長大！推嬰兒車畫面全曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓名導洪尚秀、柏林影后金珉禧不倫戀談了9年多，這次被韓媒直擊曝光，焦點在於兩人的孩子。

韓媒今（24）報導兩人在京畿道河南市彌沙一帶的最新目擊照，只見洪尚秀戴著墨鏡、低調推著嬰兒車，金珉禧則全身包緊緊，默默跟在後面，一旁嬰兒車裡那位「超大隻寶寶」非常引人注意。

洪尚秀（右）和金珉禧帶1歲多的兒子外出。（翻攝自X）洪尚秀（右）和金珉禧帶1歲多的兒子外出。（翻攝自X）

照片曝光後，有網友傻眼表示「這嬰兒車快裝不下了吧」、「孩子是不是突然長太快」、「比想像中還大很多」。由於兩人3月時才被拍到一起在公園散步，如今短短2個月後再現身，孩子明顯又長大一圈，也讓外界再度把目光放回這段爭議多年、始終未平息的關係。

洪尚秀與金珉禧自2017年高調認愛後，一直是南韓演藝圈最具爭議的情侶之一。當時洪尚秀仍有妻子的已婚狀態，兩人在電影《獨自在夜晚的海邊》記者會上直接公開認愛，震撼南韓娛樂圈。之後洪尚秀兩度提出離婚訴訟，不料都遭法院駁回，他最終選擇放棄上訴，持續與金珉禧同居交往。

洪尚秀（左）和金珉禧談不倫戀9年多，感情依舊堅定不已。（達志影像）洪尚秀（左）和金珉禧談不倫戀9年多，感情依舊堅定不已。（達志影像）

去年金珉禧替65歲的洪尚秀生下兒子後，外界討論聲量更是全面失控。如今兩人不只多次被拍到帶小孩外出，還一起合作新電影《她和她談她復出的那天》（暫譯，그녀가 돌아온 날》，金珉禧甚至直接參與幕後製作。

韓網見狀再度掀起兩極論戰，有人認為：「都這麼多年了，已經像真正家人。」但也有人直言：「每次看到還是覺得很衝擊。」

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