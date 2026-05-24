蕭美琴見證夫夫之道結婚時刻 妙問：「約會都在青島東路？」

阿凱（左起）、里歐在同婚專法滿7週年結婚，副總統蕭美琴親自見證。（夫夫之道授權使用）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅情侶檔「夫夫之道 Fufuknows」今（24）在社群驚喜宣布完成結婚登記，兩人刻意選在同婚專法滿7週年的日子，格外具有意義。見證兩人登記大喜的證人更是來頭不小，在現任副總統蕭美琴、「國師」唐綺陽以及雙方母親共同見證下，兩人甜喊：「我們真的成為夫夫了！」

經過10年愛情長跑，阿凱、里歐兩人終於正式成為伴侶，兩人在社群平台興奮發文：「我們登記結婚了！」身為見證人之一的蕭美琴笑著問兩人：「你們約會不是去青島東路，就是立法院、凱道，或拍攝全台灣的同志遊行，會不會很辛苦？」兩人同聲回答：「一點也不辛苦，反而很感謝有那麼多前人的努力，才讓我們有機會迎接今天。」

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阿凱（左起）、唐綺陽、里歐開心的拿著充滿意義的結婚書約。（夫夫之道授權使用）

另一位見證人唐綺陽則打趣道：「你們絕對不能離婚喔！我是上升獅子座，美琴副總統是獅子座，有兩座獅子守護你們的幸福。」讓現場掀起幸福的歡笑聲。

其實阿凱當初就是在唐綺陽的節目裡，受到鼓勵直面情緒，勇敢追求演員夢，因此唐綺陽的見證對兩人來說非常重要。

百萬網紅「夫夫之道」在副總統蕭美琴、星座專家唐綺陽見證下，成為家人。（夫夫之道授權使用）

這段漫長的愛情之路，中間充滿許多令人感動的時刻。10年前阿凱告白時，同性婚姻尚未獲得法律認可，如今，同婚專法通過7年，就在2026年5月24日這天，阿凱和里歐終於成為彼此的家人，未來每一年的這一天，都是最有意義的紀念日。

除此之外，夫夫之道的結婚書約由里歐設計，同時放進佛教、道教信仰，加上雙方母親親手在書約簽下愛的名字，兩人感性說：「就像我們的愛，雖然不同，卻始終互補」。

阿凱和里歐的結婚書約揉合了佛教與道教，象徵兩人的互補。（夫夫之道授權使用）

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