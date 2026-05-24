Ozone差點穿內褲上台！最後一刻哲言「靠一招」化解危機

〔記者張釔泠／台北報導〕2026 hito流行音樂頒獎典禮昨天登場，索尼音樂歌手J.Sheon、「Miss Ko」葛仲珊和Ozone都帶來特別的演出，再加上擔任頒獎人的八三夭樂團阿璞和小橘，擠滿後台休息室，熱鬧滾滾。

葛仲珊的愛犬小潘成「嬌點」。（索尼提供）

Miss Ko帶著愛犬小潘一起上台演出，小潘來到休息室，迅速成為「嬌」點，人人都搶著和小潘玩，Miss Ko笑說：「小潘最愛男生，今天太開心了！」果然在拍攝大合照時，Miss Ko抱小潘抱到手酸，愛狗的祖安一把接過去代勞，小潘在第一瞬間就親親祖安，讓全場笑翻。

請繼續往下閱讀...

Ｏzone 退伍後回歸。（索尼提供）

Ozone獻出退伍「回歸秀」，他們卯足全力，從各自的solo舞台到6人齊聚演出《沒去過的地方》，粉絲直呼看到淚流滿面。佳辰也首唱全新創作單曲《Love Me Again》。

Ozone特別準備了兩套帥氣造型，彩排換裝時，除了直接在台上脫去大衣的子翔成功，前兩個登場solo的文廷和煥鈞同樣從從容容，但要從頭換到腳的祖安勉強踩線抵達，只有一分鐘的佳辰和30秒的哲言完全沒有趕上，開玩笑說差點僅穿內褲上台。

而他們一回到後台火速檢討修正，祖安調整了換裝步驟，佳辰簡化了服裝的變化，哲言則乾脆一口氣套上兩條褲子上陣，以求加快速度。在正式演出時，全員腎上腺素爆發，當最後一個換裝的哲言衝到舞台隔板時準備合體登場，Ozone笑說：「真的內心都在歡呼，我們成功了！」

J.Sheon驚喜合作鄭容和。（索尼提供）

J.Sheon這次受邀和CNBLUE主唱鄭容和合作，鄭容和以中文合唱J.Sheon代表作《別問很可怕》、J.Sheon則以韓文饒舌加入鄭容和的《孤獨的人》，雙方為了這次的演出下足苦功。兩人在彩排時首次碰面，鄭容和大讚J.Sheon的聲音「so good」，R&B的詮釋很有魅力，還有音域很高很厲害，他說：「我聽了所有J.Sheon的歌曲，聲音太好了。」

鄭容和私下十分有親和力，來到休息室和J.Sheon合照、互動，J.Sheon的師弟Ozone趁機向他「告白」，表示他們一直都很喜歡鄭容和及CNBLUE的作品，沒想到鄭容和笑說：「剛剛有看到你們的演出，很精彩。」讓Ozone受寵若驚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法