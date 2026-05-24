鹿希派驚吐「心臟不好」隱疾 赴美練拳擊卻無法上場

「TWG FINAL CHAMPION - 最終王者之戰」壓軸登場，老將「金剛刀」張景雄對戰青年悍將「燒打雞」韓森。（TWG提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣格鬥界今年上半年最具火藥味的「TWG FINAL CHAMPION - 最終王者之戰」，昨（23）晚於台中葳格國際會議中心震撼登場。壓軸登場的綜合格鬥（MMA）職業組主賽中，格鬥界指標性老將「金剛刀」張景雄，在第一回合以十字固定成功降服越級挑戰的青年悍將「燒打雞」韓森，用大師級實力捍衛前輩尊嚴，現場甚至慘烈到傳出骨折聲！

比賽鐘聲一響，經歷地獄苦練的韓森率先發動狂暴壓迫，以拼命三郎的近身換拳一度將張景雄逼至八角籠邊。然而，擁有豐富國際賽經驗的張景雄臨危不亂，施展破壞力極強的低掃腿（Low Kick）重創韓森的支撐腿掌控局勢，最終以十字固定壓制對手。

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經歷地獄苦練的韓森率先發動狂暴壓迫，以拼命三郎的近身換拳一度將張景雄逼至八角籠邊。（TWG提供）

賽後張景雄透露，十字固定第一下成型時就聽到「啪的一聲」，意識到對手手肘骨折，原本猶豫是否繼續，但因韓森拒絕投降仍持續攻擊，最終折到底導致「對手骨頭爆出」。張景雄對韓森的硬漢精神表示十分感動，坦言這讓他回想起自己過去在新加坡出賽時，同樣遭遇骨折卻堅持不投降的經歷。他也呼籲政府與財團支持台灣格鬥界，期盼未來建立如美、日般完善的職業環境。

手肘骨折落敗的「燒打雞」韓森雖敗猶榮，他感性表示，自己從沒人看好的無名小卒，到站上破千人舞台挑戰台灣格鬥傳奇，是想讓後進知道：「永遠不要小看自己，只要你願意努力、願意犧牲，也能成就偉大」。他強調個人的輸贏已經不重要，想傳遞的是永不放棄的精神，並宣告TWG仍會繼續辦下去。

鹿希派到場支持。（TWG提供）

藝人鹿希派昨晚也特別到場支持。他透露自己過去在美國曾以玩票性質練過拳擊，雖因心臟狀況不好未曾實際上場，但他深信格鬥是一項非常健康的運動。鹿希派對現場賽事給予極高評價，認為整體氛圍非常專業，更因為有外國選手參與顯得十分精彩，直言與過去在台北舉辦、多偏向「網紅拳賽」的活動截然不同。雖然基於情感他支持燒打雞，但也高度認可金剛刀深耕多年的實戰經驗，強調比賽應回歸運動本質，讓「強的人贏」。

世紀對決！金剛刀獲得最後勝利。（TWG提供）

當晚其他賽事同樣熱血沸騰。延續「拳願」一路打到「TWG」宿怨的 MMA 職業組二番戰中，陳建瑋（鑽豹小馬哥）成功擊敗高藙洆（格鬥甜點師）。此外，頂著師父「金剛刀」獲勝氣勢的美髮網紅「一夫老師」翁逸富，在踢拳擊規則賽中血戰對手蔡竣宇勝出，締造師徒同晚奪勝的熱血佳話。泰國選手彭沙工則在泰拳業餘賽擊敗方彥勝，陳浩賢、陳威林也分別在各自量級拿下勝利。

主辦單位燒玖雞健康有限公司與TWG聯盟賽後發表聲明，感謝所有拳迷，並強調本次賽事共同為台灣格鬥史留下經典戰役，承諾未來將持續打造最具話題與娛樂張力的熱血舞台。

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