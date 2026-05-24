自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

庾澄慶爆冷遭《歌手》淘汰 小哈利爆他10年前退休內幕

小哈利日前為爸爸造勢。（翻攝自小紅書）小哈利日前為爸爸造勢。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕 「哈林」庾澄慶參加《歌手2026》首集墊底遭淘汰，之後卻爆出「換歌黑幕」，就連一旁的音樂合夥人趙一橙都傻眼喊出：「什麼玩意啊！」引發熱議。前妻伊能靜疑似為他抱不平，兒子小哈利則是意外點出爸爸十年前就想要退休。

小哈利日前為爸爸造勢。（翻攝自小紅書）小哈利日前為爸爸造勢。（翻攝自小紅書）

《歌手2026》首播當天，哈林選唱自己的代表作《讓我一次愛個夠》，以爵士曲風呈現，全開麥展現唱功，但是最終投票結果出爐，哈林僅獲得2.01%的得票率，在9位歌手中排名墊底，首輪便出局。成績揭曉當下，哈林雖然「笑容秒消失」，最後仍大氣自嘲這是「（長沙）一日遊」、「人生就是這樣」。

伊能靜的點評被視為力挺前夫哈林。（翻攝自小紅書）伊能靜的點評被視為力挺前夫哈林。（翻攝自小紅書）

好巧不巧，伊能靜受邀回《浪姐7》點評蕭薔唱《淚海》時，則強調「法拉利永遠是法拉利」、「有些歌永遠是經典」，立刻被網友視為是隔空為前夫發聲。小哈利之前也在自己的影片中聲援爸爸，「10年前就說他要退休的一個老男人，到現在還在上節目，也是不容易，所以你們也是要多多支持。」無奈最終哈林抱憾而歸。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中