庾澄慶爆冷遭《歌手》淘汰 小哈利爆他10年前退休內幕

小哈利日前為爸爸造勢。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕 「哈林」庾澄慶參加《歌手2026》首集墊底遭淘汰，之後卻爆出「換歌黑幕」，就連一旁的音樂合夥人趙一橙都傻眼喊出：「什麼玩意啊！」引發熱議。前妻伊能靜疑似為他抱不平，兒子小哈利則是意外點出爸爸十年前就想要退休。

小哈利日前為爸爸造勢。（翻攝自小紅書）

《歌手2026》首播當天，哈林選唱自己的代表作《讓我一次愛個夠》，以爵士曲風呈現，全開麥展現唱功，但是最終投票結果出爐，哈林僅獲得2.01%的得票率，在9位歌手中排名墊底，首輪便出局。成績揭曉當下，哈林雖然「笑容秒消失」，最後仍大氣自嘲這是「（長沙）一日遊」、「人生就是這樣」。

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伊能靜的點評被視為力挺前夫哈林。（翻攝自小紅書）

好巧不巧，伊能靜受邀回《浪姐7》點評蕭薔唱《淚海》時，則強調「法拉利永遠是法拉利」、「有些歌永遠是經典」，立刻被網友視為是隔空為前夫發聲。小哈利之前也在自己的影片中聲援爸爸，「10年前就說他要退休的一個老男人，到現在還在上節目，也是不容易，所以你們也是要多多支持。」無奈最終哈林抱憾而歸。

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