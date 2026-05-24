當年看《武媚娘》被她嚇死！張鈞甯相隔多年認了最愛「這場殺人戲」

演《武媚娘》成轉折，首次體會「黑化」快感。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》由小禎、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持，最新一集邀來氣質女神張鈞甯擔任嘉賓。鮮少登上訪談節目的她，在節目中深度剖析成長背景與演藝心路歷程，不僅開場就驚喜重現景美女中儀隊的招牌操槍技能，更罕見透露外表看似順遂的背後，其實曾深陷「30歲焦慮」，甚至動過離開演藝圈的念頭。

張鈞甯分享，雖然父親是老師、母親是作家，但家中從不開出成績密碼，「他們比較在乎的是三觀跟價值觀。」從小她常當美術班姊姊的「小跟屁蟲」，還曾因為沒天分，導致「我的美術作業最後幾乎都變成我姊幫我畫。」

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張鈞甯上《坐吧！聊聊》重現儀隊操槍。（三立提供）

擁有中央大學產經所法律組碩士高學歷的她，踏入演藝圈時曾天真以為：「只要拍過一部電影，我這輩子就沒有遺憾了。」但父親當時並不看好，甚至帶她去聽爵士演奏會時，語重心長地分析其個性不適合當藝人，並告訴她：「做藝術的人，是要全情投入的。」 父親甚至直言：「他說如果妳真的可以做到全心投入，我會完全支持妳；但如果不是，妳也要想清楚。」 這番話至今仍深深影響著她。

而母親雖然不反對她進演藝圈，但也理性提出條件：「妳先把碩士念完。」 希望她能「進可攻、退可守」，為自己的選擇負責。這讓張鈞甯在碩一時期拼命趕進度把課修完，因為當時她正同步拍攝經典劇《白色巨塔》，她坦言那段生活完全被塞滿：「每天都很累，時間被切得很碎。」

談及演藝生涯的關鍵轉折，張鈞甯點名了宮廷劇《武媚娘》。她回憶當時一場關鍵的「殺人戲」，讓她第一次感受到角色黑化後的情緒層次，從此對表演有了全新理解。她坦言，過去總自認是摸索中的菜鳥演員，但那場戲徹底激發了她的演藝魂：「那種黑化的情緒其實演起來超過癮。」 這也成為她日後熱衷於突破、挑戰不同面向角色的契機。

張鈞甯父母理性教育，爸曾直言「不適合當藝人」。（三立提供）

外人眼中事業有成的張鈞甯，也曾面臨演藝生涯的撞牆期。她坦言在面臨30歲關卡時，曾認真懷疑過自己是不是該離開演藝圈：「會開始想，我是不是之後就不適合待在這個圈子了。」 當時，好友陳意涵也正經歷同樣的不安，並分享了一位國外女藝人在30歲生日當天，對著鏡子倒數的故事。那名女藝人在最後10秒結束後，看著鏡中的自己說：「這一秒的我，跟上一秒的我，其實沒有任何區別。」

這段話點醒了困在年齡焦慮中的張鈞甯，讓她明白不用害怕變老，人不會在一夕之間變得不一樣。轉念後的她開始強迫自己跨出舒適圈，嘗試跳海、高空彈跳、跳傘等極限挑戰，豁達表示：「因為覺得生命就只有一次，所以要做一些好玩的事情，不同的感受，放開可以得到更多。」

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