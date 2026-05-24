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娛樂 最新消息

伊能靜點評蕭薔「法拉利就是法拉利」 網瘋猜隔空挺前夫哈林

蕭薔（中）不刻意以新潮方式詮釋歌曲。（翻攝自微博）蕭薔（中）不刻意以新潮方式詮釋歌曲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲的蕭薔參加《乘風2026》（浪姐7），她演唱許茹芸代表歌曲《淚海》，伊能靜講評時讚她不刻意以新潮唱法詮釋，保留經典味道，誇蕭薔「法拉利就是法拉利」，沒想到一番話被網友瘋猜，莫非隔空力挺前夫「哈林」庾澄慶。

由於前兩天哈林才在另一個節目《歌手2026》慘遭淘汰，他演唱經典歌曲《讓我一次愛個夠》卻被部分網友酸過時，但其實又爆出節目裡臨時要他換歌等爭議，所以當伊能靜在《乘風2026》透過點評蕭薔演出表現時說出的一些話，才會被解讀成好像在幫哈林說話。

伊能靜覺得經典歌曲不會被取代。（翻攝自微博）伊能靜覺得經典歌曲不會被取代。（翻攝自微博）

伊能靜聽了蕭薔唱的《淚海》，指出「法拉利永遠是法拉利」，還說：「有些歌永遠都會是經典，有些人永遠不會過時」，讓她感動的是，蕭薔演唱時沒有刻意用現代唱法去做改變，編曲也非常經典，讓伊能靜覺得，音樂一出來，就感覺到《淚海》那個音樂時代就是不能被取代的，她也誇讚蕭薔過去演過的每個角色，在大家心中都是經典，因此伊能靜強調有些東西會過去，但經典的歌永遠是經典。

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