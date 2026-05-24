天后陳慧琳胞弟陳司翰曾來台發展 消失多年49歲樣貌曝光

陳慧琳胞弟陳司翰（左圖右）早年剛出道時外型帥氣，今年49歲的他最新樣貌曝光。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港歌壇天后陳慧琳紅了30年，胞弟陳司翰外型帥氣、才華洋溢，曾來台發展也拍過電視劇，無奈就是不紅起來，更沾染毆打女友醜聞，近日罕見受訪，外型意外曝光。

陳司翰2001年踏入歌壇，挾著「陳慧琳胞弟」之名，一出道就成焦點，不過無助星途，推出2張專輯絕跡香港，期間曾來台灣發展，最後黯淡離場，絕跡香港娛樂圈，多年來未曾在娛樂圈曝光。

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日前陳司翰受訪，整個人胖了一圈。（香港星島日報）

近日YouTube訪談節目「浪談老事 Long Time No See」找來陳司翰當嘉賓，已49歲陳司翰身形比以前發福不少，但與陳慧琳仍有姊弟臉。對於當年在娛樂圈發展，陳司翰吐露真心話，直言對收入不滿意：「出唱片其實不賺錢，搞到我心理都跟著不平衡，成天瘋狂責怪自己，承受極大無形壓力。」

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