林知衍許楠儁吻瘋了 《王室死對頭》收視正式衝破10％

林知衍（左）和許楠儁在《我的王室死對頭》最新第6集上演甜蜜吻戲。（翻攝自SBS）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《我的王室死對頭》（멋진 신세계）自開播以來口碑發酵，收視一路狂飆，昨晚最新第6集正式衝破10%大關，最高瞬間甚至飆到11.9%，成為近期韓劇最猛黑馬。

尤其在《21世紀大君夫人》完結後，《我的王室死對頭》幾乎像解除封印，收視從5集的9.5%再衝上10.3%，連6集持續刷新自身紀錄。

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讓全網瘋狂的，正是林知衍與許楠儁那場「手腕吻＋強勢接吻」Ending；劇中兩人因誤會持續拉扯，明明互相在意到不行，卻嘴硬不肯承認。

林知衍（右）和許楠儁在《我的王室死對頭》從互看不順眼到互相心動。（翻攝自SBS）

戲中申瑞霜醉酒後故意推開車世界，世界終於情緒炸裂告白：「就算重來一次，我還是會像瘋子一樣找妳。」下一秒，他直接抓住申瑞霜手腕親下去，隨後再送上突襲式熱吻，讓觀眾集體尖叫。

韓網更瞬間洗版「這段瘋掉」、「許楠儁眼神太危險」、「林知衍怎麼連吻戲都像在演復仇劇」。

韓媒分析，《我的王室死對頭》前面有財閥鬥爭、毒藥陰謀、瘋狂反派，後面又突然切回超濃烈戀愛線，甚至還加碼前世虐戀彩蛋。

最後曝光的前世片段中，許楠儁飾演的大君看著喝醉的林知衍，笑著說：「別笑了，醜死了。」結果觀眾不但沒生氣，還被甜到原地融化，不少網友更直言：「原本以為是B級鬧劇，結果越看越起勁。」

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