80歲黃百鳴恐鋃鐺入獄 TVB高層遞求情信

辯方求情指，黃百鳴因案件生活出現巨變，蒙受精神和心理壓力。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕40年前靠著《開心鬼》系列電影走紅台港、現年80歲資深港星黃百鳴，捲入與兒子黃子桓創立天馬電影有限公司內線交易案，22日遭判罪名成立，傳TVB高層向法院呈上求情信。

港媒報導，黃百鳴委任律師謝華淵求情時，呈上香港TVB高層樂易玲及導演林德祿所寫的求情信，信中指黃百鳴過去製作多部受歡迎作品，對影視貢獻有目共睹；辯方亦呈上21名品格證人信件，當中包括黃百鳴的親人、立法會議員霍啟剛及導演高志森等，盼能免讓黃百鳴坐牢。

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黃百鳴出庭時一度辯稱，這就像小時候胞妹哭泣時，他身為兄長會故意調侃叫她「盡情哭、大聲哭」一樣，傳訊息叫胞妹「盡買」，其實本意是叫她「不要買」。

不過黃百鳴辯詞遭法官駁回，直斥「既荒謬，又牽強，且完全不合常理」，因黃百鳴當時是多間上市公司的控股股東及主席，不可能不懂內線交易的罪責，更何況他還精準指明要在「收市前買」，辯詞完全無法令人信服，最終裁定有罪，案件已押後至6月9日宣判。

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