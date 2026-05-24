自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

80歲黃百鳴恐鋃鐺入獄 TVB高層遞求情信

80歲黃百鳴恐鋃鐺入獄 TVB高層遞求情信辯方求情指，黃百鳴因案件生活出現巨變，蒙受精神和心理壓力。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕40年前靠著《開心鬼》系列電影走紅台港、現年80歲資深港星黃百鳴，捲入與兒子黃子桓創立天馬電影有限公司內線交易案，22日遭判罪名成立，傳TVB高層向法院呈上求情信。

港媒報導，黃百鳴委任律師謝華淵求情時，呈上香港TVB高層樂易玲及導演林德祿所寫的求情信，信中指黃百鳴過去製作多部受歡迎作品，對影視貢獻有目共睹；辯方亦呈上21名品格證人信件，當中包括黃百鳴的親人、立法會議員霍啟剛及導演高志森等，盼能免讓黃百鳴坐牢

黃百鳴出庭時一度辯稱，這就像小時候胞妹哭泣時，他身為兄長會故意調侃叫她「盡情哭、大聲哭」一樣，傳訊息叫胞妹「盡買」，其實本意是叫她「不要買」。

不過黃百鳴辯詞遭法官駁回，直斥「既荒謬，又牽強，且完全不合常理」，因黃百鳴當時是多間上市公司的控股股東及主席，不可能不懂內線交易的罪責，更何況他還精準指明要在「收市前買」，辯詞完全無法令人信服，最終裁定有罪，案件已押後至6月9日宣判。

相關新聞：開心鬼翻車？80歲黃百鳴「內線交易罪」成立 晚年恐鋃鐺入獄

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中