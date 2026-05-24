馬英九現身駁失智 卡神楊蕙如痛斥金溥聰

馬英九22日在國安會前秘書長金溥聰、基金會代理執行長戴遐齡及律師陪同下錄製影片，駁斥相關傳聞。（馬英九辦公室提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬英九基金會財政紀律案持續延燒，馬英九妻子周美青21日發聲，「為使英九日後之醫療需求及照護有妥善安排」，已請馬英九大姊馬以南擔任執行者，指出基金會事務後續將全數交由董事會處理，但馬英九駁斥，「聲明未經本人同意，感到錯愕」。

對此，作家王尚智認為，一紙聲明，七段影片，這擺明就是國安會前秘書長金溥聰的手法。「多麼高效率，難道這是馬英九自己能搞的？」

請繼續往下閱讀...

「卡神」楊蕙如23日則在臉書發文指出，失智症的家屬真的很辛苦，「將心比心，這是為什麼我以前超級討厭馬英九，知道他失智很久卻從來沒有公開講出來過，但可惡的是至今仍利用他的失智爭權奪利的爛人，連他家人都希望他平靜度過餘生了，還持續出來消費他。」

楊蕙如表示：「作為被金溥聰告過的濫訴受害者（後來勝訴），也不在乎再被金貝貝多告幾次，沒有馬英九現在你算哪根蔥？至今仍在謀取失智老人的政治紅利，還真的很垃圾！」

相關新聞：馬英九出面駁失智錄影片佐證 作家分析：擺明是金溥聰手法

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法