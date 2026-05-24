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娛樂 最新消息

前立委鄭運鵬同框帥兒德德 旁邊還有1人原來是「他」

鄭運鵬同框帥兒德德（上圖），其實照片裡有3人，旁邊黃世杰就是本屆民進黨桃園市長候選人（下圖）。（翻攝自林智群臉書）鄭運鵬同框帥兒德德（上圖），其實照片裡有3人，旁邊黃世杰就是本屆民進黨桃園市長候選人（下圖）。（翻攝自林智群臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨前立委鄭運鵬帥兒「德德」，2024年在選舉陪同爸爸掃街拜票，稚嫩帥氣臉蛋風靡無數少女，被韓媒大讚是「台版車銀優」，IG開通5天就湧入28萬粉絲，當時父子同框引來律師林智群解密這張照片背後不為人知秘辛。

林智群在臉書發文表示，鄭運鵬跟他帥兒子合照時，大家以為就是他們父子合照，「其實那個照片裡面有3個人，旁邊有一個路人叫黃世杰黃世杰是誰？是民進黨這次推出的桃園市長候選人。」

為什麼要挑一個路人當市長候選人？林智群說黃世杰不是路人，他是台大法律系畢業，民進黨立委沈伯洋的直屬學長，哥倫比亞大學法律碩士，律師高考第一名，司法官考試通過，曾經選上立法委員，擔任過法務部次長。

林智群表示，老藍人對民進黨的既有印象，都是亂黨，草根沒唸書的，才會加入民進黨，「其實民進黨的人才庫，已經不是當年的水準（前總統陳水扁上任時，還要向國民黨借將），經過近十年的執政，民進黨也培養了一批幹練的施政人才。」

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