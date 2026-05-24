邱彰遇詐騙 怒斥「這是美國不是中國，想做騙子功力差遠」

旅美執業律師邱彰。（翻攝自邱彰臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅美執業律師邱彰23日在臉書發文透露生平第一次收到詐騙電話，還跟對方聊了半個鐘頭。

發文中，邱彰指對方說他是美國聯邦政府打來的，她因為正在等一個聯邦政府電話，所以就接了，「他說他是FTC聯邦貿易委員會的，問我是不是有一支電話掛在AT&T，有人買電話卡，填表時加上我的電話，而那個電話涉嫌詐騙。」

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對方又問邱彰：「你有收到我們寄給你的信嗎？」她說沒有啊，對方再問：「因為你一直沒回信，所以我們必須停掉你所有的電話，你的信用分數也會降低。」對此，邱彰回應：「你沒有權利做這種事吧？」

沒想到對方表示當然有啊，「我們是聯邦的。」這讓邱彰反問，「那你的單位叫什麼名字？」對方說，叫做「聯邦公共事務委員會 」，邱又問「英文是什麼？」他先說，「這個單位沒有英文。」讓邱彰覺得更好笑了：「先生，這是美國，不是中國，你想做騙子，功力還差得遠呢！」

最後詐騙集團開始翻臉指責邱彰：「你怎麼對聯邦官員這麼沒禮貌？」邱彰說，自己居然花了20分鐘，跟這種不入流的騙子講話，「真是浪費生命。」

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