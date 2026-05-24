坎城閉幕》《峽灣》名導2奪金棕櫚 「雙影帝＋雙影后」太敢給

〔記者鍾志均／綜合報導〕第79屆坎城影展於台灣時間24日凌晨閉幕，羅馬尼亞名導克里斯汀穆基繼《4月3週又2天》後，時隔19年，再度靠著新作《峽灣》（Fjord）勇奪最高榮譽金棕櫚獎，當導演被唱名時，全場掀起歡呼聲。

羅馬尼亞名導克里斯汀穆基新作《峽灣》（Fjord）勇奪最高榮譽金棕櫚獎。（翻攝自坎城影展X）

《峽灣》將鏡頭對準一對移居挪威的羅馬尼亞夫妻，因女兒身上傷痕，被懷疑虐童，5名孩子甚至遭強制拆散送養。電影沒有刻意煽情，也不急著替任何人辯護，而是一步步撕開跨國文化、司法制度與家庭信任之間最灰暗的裂縫。

請繼續往下閱讀...

今年最讓影迷暴動的，絕對是最佳男女主角不約而同開出「雙蛋黃」。

《懦夫》伊曼紐爾馬基亞（右）、瓦倫丁坎帕涅共獲坎城最佳男主角獎。（達志影像）

由《懦夫》（Coward）的兩位男星伊曼紐爾馬基亞、瓦倫丁坎帕涅一起抱走影帝。電影設定在一戰時期，描述努力隱藏同志身分的士兵，如何在戰爭與愛情之間逐漸崩潰與覺醒，不少觀眾更提前封他們是「新一代同志電影經典CP」。

最佳女主角同樣出現雙影后局面，由《突如其來》（暫譯，All of a Sudden）的薇吉妮愛菲亞與岡本多緒共同獲獎；該片被視為日本名導濱口竜介再一次的「時間系電影實驗」。

最佳女主角由《突如其來》薇吉妮愛菲亞（右）與岡本多緒共同獲獎。（翻攝自坎城影展X）

《突如其來》片長長達196分鐘，從癌症、死亡、命運到人生偶然，全被塞進深夜長談中，尤其兩位女主角徹夜聊天的橋段，被不少外媒封為本屆坎城最動人的片段之一。

最佳導演則由《Fatherland》導演帕威帕利科斯基，以及《黑球》（The Black Ball）雙導演哈維爾安布羅西、哈維爾卡爾沃共同拿下，再度展現今年由南韓名導朴贊郁領軍的坎城評審們「就是不想只給一個人」的態度。

此外，是枝裕和執導的《再生家族》、松隆子主演的《Nagi Notes》，以及在影展期間掀起高度評價的南韓娛樂大片《HOPE》（中文片名待定）遺憾未能獲獎。

第79屆坎城影展「主競賽」單元得獎名單（影片多為暫譯）：

最佳影片金棕櫚獎：《峽灣》（Fjord）

評審團大獎：《牛頭怪的迷宮》（Minotaur）

最佳導演：《Fatherland》帕威帕利科斯基、《黑球》（The Black Ball）哈維爾安布羅西、哈維爾卡爾沃

評審團獎：《嚮往的冒險》（The Dreamed Adventure）

最佳編劇：《我們的救贖》（ A Man of His Time）

最佳男演員：伊曼紐爾馬基亞、瓦倫丁坎帕涅《懦夫》（Coward）

最佳女演員：薇吉妮愛菲亞、岡本多緒《突如其來》（All of a Sudden）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法