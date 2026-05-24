Rokudenashi誠意全中文 加碼隱藏神曲：我要再唱一首！

Rokudenashi成功完成台北場演出，並在台北國際會議中心留下合影。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本網路音樂企劃「Rokudenashi」昨天（23日）在台北國際會議中心開唱，主唱ninzin以其標誌性、清亮且高亢的嗓音震撼全場，為歌迷打造了一場視覺與聽覺雙重享受的夢幻之夜。主唱ninzin更是誠意十足，整場演唱會上的talking環節幾乎全程使用中文表達，雖然都是簡單的句子，但認真的態度也讓歌迷感受到滿滿的溫暖。

演唱會一開場，Rokudenashi以《カロン》揭開序幕，主唱ninzin用中文甜喊「謝謝」，瞬間拉近與現場歌迷的距離。在前段歌曲唱完後，主唱ninzin正式向大家問好：「謝謝大家今天來到 3rd Oneman Live『六花』」。接下來會帶來很多來自專輯《六花》的新曲，請大家一起盡情享受吧！」

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Rokudenashi嗨翻全場。（好玩國際文化提供）

演唱會中段，Rokudenashi接連獻唱許多動聽的歌曲後，不斷向觀眾致謝。隨後演唱在YouTube掀起狂潮的神曲《ただ聲一つ》，那清亮高亢的歌聲響徹TICC，全場氣氛沸騰，主唱ninzin也再次熱情地回應：「謝謝！」。

後半段演出開始前，主唱ninzin以中文表示： 「這裡開始是後半段了，如果可以的話，希望大家可以站起來一起享受！」 歌迷紛紛起立，隨著《雨景色》、《イオ》、《アルビレオ》以及《スピカ》的節奏搖擺 。

在《スピカ》結束時，主唱ninzin依依不捨地宣布：「下一首歌就是最後一首了，今天真的很謝謝大家。」隨後在最後一首《鯨の落ちる街》那如夢似幻的LED畫面與精湛燈光中，暫時劃下完美句點 。在全場歌迷不間斷的安可聲中，Rokudenashi再次登台帶來《星寂夜》 。

主唱ninzin感動地表示： 「謝謝大家的安可！我唱得非常開心，真的非常謝謝。請大家一起享受到最後吧！」在演唱《言葉の続き》之後 ，主唱ninzin說道： 「下一首歌是我自己作詞、作曲的作品，裡面包含了我真實的經歷，請大家聽聽看。」

Rokudenashi帶來超過20首歌曲，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（好玩國際文化提供）

隨後演唱了《眩しすぎた朝》 ，將現場氣氛推向另一波感動的高潮。演唱結束後，主唱ninzin表示：「接下來真的是最後一首歌了。我會努力，希望很快能再在台北和大家見面！我們是Rokudenashi，非常謝謝大家！」

在表訂最後一首曲目《眼差し》極具張力的歌聲與璀璨燈光下 ，歌迷們原以為演出已到尾聲。沒想到現場驚喜加碼，樂隊編制與主唱ninzin竟然在最後一刻帶來了隱藏神曲，翻唱名作《夜明けと蛍》 ，主唱ninzin一句「再唱一首！」瞬間燃爆全場。 主唱ninzin以一句發自內心的：「今天真的非常謝謝大家！」，為這場視覺與聽覺皆堪稱藝術品的台北演唱會，畫下了句點。

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