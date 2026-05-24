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娛樂 最新消息

年輕世代對決關卡層層加碼！手足聯手上場 烘焙戰場全面開打

全新烘焙競技節目《烘焙冠軍：新生代》登場， 新生代挑戰高壓限時烘焙任務。（TLC提供）全新烘焙競技節目《烘焙冠軍：新生代》登場， 新生代挑戰高壓限時烘焙任務。（TLC提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕TLC旅遊生活頻道推出全新烘焙競技節目《烘焙冠軍：新生代》，集結12組由8至14歲兄弟姊妹組隊參賽，挑戰高壓限時烘焙任務，爭奪獎金與「新生代烘焙冠軍」頭銜。從杯子蛋糕、精緻派、早餐甜點偽裝挑戰，再到充滿創意的動態蛋糕，關卡層層加碼。

節目由美國烘焙大師Duff Goldman與南方烘焙師Kardea Brown擔任主持及評審，面對新生代，評審的標準絲毫不放水，從比例、結構到外觀美感全面檢視，同時也以導師角色即時指導，傳授烘焙技巧與知識，讓新生代在高壓中快速成長。

首集節目就玩出最高情緒張力，選手才剛進場，就被告知需通過兩輪技能賽才能正式參賽，當場將淘汰兩組隊伍。看似簡單的杯子蛋糕成為第一道關卡，卻瞬間成為失控現場：麵糊失敗、蛋糕落地、糖霜失控，狀況連連，讓競賽氣氛全面升溫。

第二輪挑戰「派」，關鍵在於派皮的製作，技術高低當場暴露無遺。面對高壓的考驗，參賽者各出奇招，有人端出外婆的祖傳食譜，有人以紐約為靈感重塑經典蘋果派，也有人大膽融合棉花糖夾心餅，用實力與創意展現自己。

手足間雖然默契十足、熟悉彼此，卻未必能完美分工，摩擦也越直接，這場競賽，不只考驗技術，還關乎手足之間的信任。甜點要好吃，更要好看、撐得住結構與時間的考驗。任何一個失誤，都可能讓作品當場崩塌，考驗著他們的默契與合作關係。《烘焙冠軍：新生代》將於5月28日起，每星期四晚間8點於TLC旅遊生活頻道播出。

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