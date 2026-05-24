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娛樂 最新消息

（新碟快報）《達文西密碼》再現解謎熱潮 日本動畫大師最滿意作品修復登場

〔記者許世穎／專題報導〕從懸疑解謎經典、穿越時空的動畫鉅作，到日本動畫名導今敏的不朽代表作，本次的「新碟快報」一口氣推薦重量級影視作品的全新影音版本。

影帝湯姆漢克（右）在《達文西密碼》攜手奧黛莉朵杜一同追尋真相，當年上映時掀起全球解謎熱潮。（翻攝自IMDB）影帝湯姆漢克（右）在《達文西密碼》攜手奧黛莉朵杜一同追尋真相，當年上映時掀起全球解謎熱潮。（翻攝自IMDB）

由朗霍華執導、影帝湯姆漢克主演的《達文西密碼》改編自作家丹布朗全球暢銷小說，當年上映時掀起全球解謎熱潮。湯姆漢克在片中飾演宗教符號學教授羅柏蘭登，攜手奧黛莉朵杜飾演的警界密碼專家蘇菲納佛，追查一宗離奇命案背後隱藏的驚人秘密，足跡遍及法國與英國，更牽扯出自基督時代流傳至今的神秘真相。

《達文西密碼》推出UHD+BD三碟鐵盒版。（得利影視提供）《達文西密碼》推出UHD+BD三碟鐵盒版。（得利影視提供）

這次推出的《達文西密碼》UHD+BD三碟鐵盒版，除收錄4K UHD戲院版與加長版電影外，也同步收錄導演朗霍華講評、電影製作人的旅程、從小說到大銀幕、道具、場景配樂等特別收錄。

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》UHD+BD 雙碟鐵盒版。（得利影視提供）《Scarlet永無止境的史嘉蕾》UHD+BD 雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

另一方面，繼《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》與《龍與雀斑的公主》後，細田守最新動畫長片《Scarlet永無止境的史嘉蕾》，也正式在台推出UHD+BD雙碟鐵盒版與藍光BD版本。

該片靈感來自莎士比亞四大悲劇之一《哈姆雷特》，結合奇幻、冒險與情感元素，描繪來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，在復仇失敗後誤闖異世界，並在一名來自現代的青年幫助下，逐漸看見不同人生可能性的故事。

作品延續細田守擅長的時空與情感主題，並集結蘆田愛菜、岡田將生、役所廣司、市村正親、齊藤由貴、松重豐與染谷將太等豪華聲優卡司獻聲。

《東京教父：數位修復珍藏版》藍光BD。（得利影視提供）《東京教父：數位修復珍藏版》藍光BD。（得利影視提供）

此外，被譽為今敏最滿意作品之一的《東京教父》，也推出數位修復珍藏版BD與DVD，再度帶領觀眾重返這部經典動畫世界。電影講述三位遊民在聖誕夜意外撿到棄嬰後，踏上尋找親生父母旅程的故事，以溫暖筆觸包裹人生百態，至今仍被視為日本動畫史上極具代表性的作品之一。

此次推出數位修復版本，也讓影迷能以更高畫質重新感受今敏獨特的敘事魅力與影像風格。

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