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娛樂 最新消息

（專訪）人生賭在這！Hi-Fi Un!corn出道3年 隊長熱血喊「要開始出拳了」

Hi-Fi Un!corn認為必殺技就是團隊合作。（記者王文麟攝）Hi-Fi Un!corn認為必殺技就是團隊合作。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕南韓樂團Hi-Fi Un!corn即將屆滿出道3週年，他們在前天接受本報專訪，隊長賢栗認為，把人生賭在Hi-Fi Un!corn的決心從未改變，且他們這隻「獨角獸」目前才打到第2回合，希望能繼續帶領著團隊前進。

被問到誰成長最多？鼓手許民認為，主唱太民、SHUTO成長最多，笑說：「我是鼓手坐在後面，我看著他們在前面很不會講話，但現在已經很會跟粉絲交流，我覺得這是他們成長最多的地方。」太民則選擇許民，認為許民雖然一直都很會打鼓，不過現在更有沉浸於表演中的感覺，更有男子氣概了。SHUTO則是選擇同為主唱的太民，從他身上感受到太民的能量。

Hi-Fi Un!corn在南港快閃，吸引眾多粉絲朝聖，在Threads上也引來話題。（翻攝自X）Hi-Fi Un!corn在南港快閃，吸引眾多粉絲朝聖，在Threads上也引來話題。（翻攝自X）

隊長賢栗雖然選擇基允，不過先是吐槽：「基允一開始是個舞癡，我想說他怎麼會這樣律動？」但如今已經沒有這種感覺了。如果是舞台以外的話，賢栗認為，因為演藝重心一部分放在日本，因此非常認真學習日文，不過接下來會常常來台灣，也很認真學中文，相信某一天在中文方面也會有所成長。

基允則虧SHUTO雖然不懶惰、但很愛賴床，現在竟然還會早起去運動；賢栗雖然也被點名，不過基允解釋，其實隊長一直以來都給人大人的穩重感，「但他的自我要求也越來越高，不過他一直以來都是很好的隊長。」

Hi-Fi Un!corn在三創Clapper Studio的演唱會圓滿落幕。（翻攝自X）Hi-Fi Un!corn在三創Clapper Studio的演唱會圓滿落幕。（翻攝自X）

之前隊長賢栗受訪，有說過要把人生都賭在Hi-Fi Un!corn身上，與世界一決勝負，他強調這份決心至今沒有改變。記者好奇，那麼名為「Hi-Fi Un!corn」的這隻獨角獸打到第幾回合了？賢栗以最喜歡的拳擊做為比喻，稱拳擊比賽總共有12回合，目前Hi-Fi Un!corn才在第2個回合而已，「通常第1回合是要探索戰線、試圖了解對手，第2回合開始出拳頭，現在我們可以去攻擊粉絲的心。」至於Hi-Fi Un!corn的必殺技，賢栗認為是「團隊合作」，5個人都各有特色，但當合在一起的時候就會閃閃發光。

他們與師兄FTISLAND、CNBLUE展開3LOGY巡迴，基允表示，他們近期有去看CNBLUE的表演，「與其說是一場演出，不如說是一部作品，不管歌曲、歌曲之間的連結，還是表演內容，就能知道為什麼能備受喜愛17年，想要學習他們好的部分。」

成員們也希望跟進師兄們的腳步，能夠到大巨蛋開球並擔任表演嘉賓。最後他們強調，會常常來台灣演出，在訪問中被選為Dancing Machine以及代班主唱的基允也搞笑承諾：「下次來我會帶來唱跳表演！」

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