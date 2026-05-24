自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）Hi-Fi Un!corn中文超溜！太民爸爸狂教「撩粉語錄」：台灣粉絲會喜歡

Hi-Fi Un!corn許民（前排左）、SHUTO（二排左起）、太民、基允、賢栗（後排）前天一同受訪，活力滿滿，給人留下好印象。 （記者王文麟攝）Hi-Fi Un!corn許民（前排左）、SHUTO（二排左起）、太民、基允、賢栗（後排）前天一同受訪，活力滿滿，給人留下好印象。 （記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕南韓樂團Hi-Fi Un!corn出道將滿3年，近來逐漸在演藝圈站穩腳步，在台灣也受到越來越多人的關注。5名成員一起接受本報專訪，主唱太民每次說出的高難度中文都讓台粉嘖嘖稱奇，甚至有粉絲笑稱「比我中文還好」，太民笑說，其實這都多虧了爸爸。

Hi-Fi Un!corn自2023年出道以來，也多次來台灣演出，成員們最印象深刻的就是台灣的熱情，一開始覺得機車真的很多，如今也已經習慣了。被問到有沒有什麼台灣美食是還沒有品嘗過的？鼓手許民竟然大喊「鳳梨酥」，所有人則表明很想吃芒果冰，這兩大外國人來台必吃美食，Hi-Fi Un!corn竟然還沒吃過，答案實在令人驚訝。

Hi-Fi Un!corn鼓手許民（左起）、主唱太民、SHUTO、賢栗、基允在飯店受訪，代表拜託照片要拍帥一點。（記者王文麟攝）Hi-Fi Un!corn鼓手許民（左起）、主唱太民、SHUTO、賢栗、基允在飯店受訪，代表拜託照片要拍帥一點。（記者王文麟攝）

主唱太民每次來台灣演出，總會用中文講一長串的感言，絕對是韓星中一等一的用心。太民透露，其實爸爸曾經在中華圈工作，對中文並不陌生，這次在來台灣前夕，還有打電話給爸爸：「我明天要去台灣，要說什麼會讓粉絲開心？」爸爸教他：「我超想念你們！講『超』這個字，粉絲會很開心。」

沒想到撩粉語錄竟是出自於爸爸，不過太民強調自己對於中文也很有興趣，之前透過電影《不能說的·秘密》學習中文，表示這是一部會一直拿出來反覆觀看的作品。被問到是否曾經去過了淡水？太民搖搖頭表示還沒，希望有一天能夠朝聖電影拍攝地。

Hi-Fi Un!corn在訪問中展現好交情。（記者王文麟攝）Hi-Fi Un!corn在訪問中展現好交情。（記者王文麟攝）

太民的中文較為出色，不過其他成員也很用心，大家都會透過翻譯軟體來查看外國粉絲的留言，隊長賢栗也透露：「我會把事先寫好的韓文感言丟到AI裡面，請它幫我翻譯成中文。」希望能夠以當地的語言表達自己的感受。至於最近用AI搜尋了什麼？除了台灣美食攻略之外，成員們也分享這次用了AI選擇了此次VLOG的拍攝地，請粉絲敬請期待。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中