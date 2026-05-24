（專訪）Hi-Fi Un!corn中文超溜！太民爸爸狂教「撩粉語錄」：台灣粉絲會喜歡

Hi-Fi Un!corn許民（前排左）、SHUTO（二排左起）、太民、基允、賢栗（後排）前天一同受訪，活力滿滿，給人留下好印象。 （記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕南韓樂團Hi-Fi Un!corn出道將滿3年，近來逐漸在演藝圈站穩腳步，在台灣也受到越來越多人的關注。5名成員一起接受本報專訪，主唱太民每次說出的高難度中文都讓台粉嘖嘖稱奇，甚至有粉絲笑稱「比我中文還好」，太民笑說，其實這都多虧了爸爸。

Hi-Fi Un!corn自2023年出道以來，也多次來台灣演出，成員們最印象深刻的就是台灣的熱情，一開始覺得機車真的很多，如今也已經習慣了。被問到有沒有什麼台灣美食是還沒有品嘗過的？鼓手許民竟然大喊「鳳梨酥」，所有人則表明很想吃芒果冰，這兩大外國人來台必吃美食，Hi-Fi Un!corn竟然還沒吃過，答案實在令人驚訝。

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Hi-Fi Un!corn鼓手許民（左起）、主唱太民、SHUTO、賢栗、基允在飯店受訪，代表拜託照片要拍帥一點。（記者王文麟攝）

主唱太民每次來台灣演出，總會用中文講一長串的感言，絕對是韓星中一等一的用心。太民透露，其實爸爸曾經在中華圈工作，對中文並不陌生，這次在來台灣前夕，還有打電話給爸爸：「我明天要去台灣，要說什麼會讓粉絲開心？」爸爸教他：「我超想念你們！講『超』這個字，粉絲會很開心。」

沒想到撩粉語錄竟是出自於爸爸，不過太民強調自己對於中文也很有興趣，之前透過電影《不能說的·秘密》學習中文，表示這是一部會一直拿出來反覆觀看的作品。被問到是否曾經去過了淡水？太民搖搖頭表示還沒，希望有一天能夠朝聖電影拍攝地。

Hi-Fi Un!corn在訪問中展現好交情。（記者王文麟攝）

太民的中文較為出色，不過其他成員也很用心，大家都會透過翻譯軟體來查看外國粉絲的留言，隊長賢栗也透露：「我會把事先寫好的韓文感言丟到AI裡面，請它幫我翻譯成中文。」希望能夠以當地的語言表達自己的感受。至於最近用AI搜尋了什麼？除了台灣美食攻略之外，成員們也分享這次用了AI選擇了此次VLOG的拍攝地，請粉絲敬請期待。

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