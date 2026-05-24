凍齡玉女蘇慧倫無緣金曲坦白揭心情：說不在乎太假

蘇慧倫開心獲得全能藝人肯定。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕凍齡玉女歌手蘇慧倫昨（23日）晚在台北小巨蛋所舉行的「hito流行音樂獎」頒獎典禮以《就說給我聽》獲得「hito年度十大華語歌曲」，以及獲得「hito STAR全能藝人」獎，不過今年的金曲獎入圍名單中卻沒有她的名字，被問到這話題，她坦言：「說不在乎太假了，有小期待與失落，但是一天就消化完了。」直言金曲獎「就是一種緣分！」

蘇慧倫昨在典禮上精心選出過往發行專輯中的16首經典串成組曲，包括《在我生命中的每一天》、《追得過一切》等歌曲，對於獲得全能藝人肯定，她說：「很開心，感覺要很厲害，但我不知道自己有沒有這麼厲害，我從2020年又回來出專輯，走了6年時間，不可思議，發了兩張專輯，演了兩部戲劇，作品不算多，但這階段希望拿出來的是質感很好的，不需衝流量，也沒有多大企圖心去做，工作就是開心，做自己喜歡的事情，找到快樂，工作上都能開心。」她也預告6月會播出她主演的新戲《欠妳的那場婚禮》，充滿自信說很好看。

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蘇慧倫在典禮上獻唱經典組曲。（記者王文麟攝）

回到金曲話題，蘇慧倫說她不會在老公或是小孩面前表現出失落感，頂多自己心裡有一些小劇場而已，另提到兒子現在11歲，她希望下半年可以多些時間陪伴孩子，雖然孩子已經開始會有些小叛逆，但她可以幽默看待小孩的頂嘴，笑說不然會太玻璃心，直呼當媽媽心臟要很強。

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