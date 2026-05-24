八點檔女星無預警曬「巨大孕肚照」 同劇演員全看傻：妳認真？

柳樺喜曝懷孕好消息。（翻攝自Instagram）〔記者李紹綾／台北報導〕柳樺從三立實習生出道，曾演過《甘味人生》、《戲說台灣》等無數本土劇，近期在台視八點檔《寶島西米樂》飾演「露露」一角而備受關注，她近來透過社群分享懷孕大肚照，讓同劇演員集體傻眼。

柳樺分享寶寶超音波照及孕肚。（翻攝自Instagram）

柳樺無預警在社群曬出巨大孕肚照和寶寶的超音波照，向全世界分享自己升格當媽媽的喜悅。她興奮寫下：「新的心跳。」滿心歡喜地表示自己「一個身軀兩個心跳」，認為又順利完成了一項人生的清單，字裡行間當媽的幸福感完全藏不住，消息曝光後大批粉絲也瞬間湧入留言區瘋狂祝賀。

柳樺分享寶寶超音波照及孕肚。（翻攝自Instagram）

厲害的是，柳樺這回「做人成功」的保密工作做得相當好，因為她懷孕的消息實在藏得太深，導致平時在片場天天朝夕相處、一起拍攝《寶島西米樂》的同劇女星蔡宜君看到貼文後整個人當場驚呆，忍不住用滿頭問號的語氣在底下留言：「妳認真？恭喜！！」反應讓網友笑翻。柳樺也調皮現身認證：「認真，藏得好好地。」證實自己即將成為人母。

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柳樺喜曝懷孕好消息。（翻攝自Instagram）

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