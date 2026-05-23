準歌后洪佩瑜樂當迷妹追星CORTIS 金曲對尬蔡依林幸運物曝光

洪佩瑜以《不佔地方 0.5m²》獲得Hit Fm DJ最愛單曲獎。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由Hit Fm聯播網主辦的「hito流行音樂獎」，今（23日）晚在台北小巨蛋舉辦頒獎典禮，入圍金曲獎最佳華語女歌手的洪佩瑜，在典禮上以《不佔地方 0.5m²》獲得Hit Fm DJ最愛單曲獎，另外被問到6月27日參加金曲獎力拚蔡依林搶歌后，會帶什麼幸運物？她透露應該會帶水晶還有她的周邊包包，笑說希望包包可以把獎項裝回家。

洪佩瑜帶來電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲《再見的時候》等歌曲，並以短髮造型現身，雖是假髮，但她說真的很喜歡短髮模樣，還說對自己的長髮膩了，很想轉換心情，笑說：「我是愛冒險的射手座，想要挑戰不同造型。」她也透露自己一直在看偶像，樂當迷妹，並說最近都在聽CORTIS的歌曲。另談到金曲獎，她說私心想拿專輯獎更勝歌后獎，因為若拿專輯獎，是給團隊很好的鼓勵。

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洪佩瑜以《不佔地方 0.5m²》獲得Hit Fm DJ最愛單曲獎。（記者胡舜翔攝）

另外洪佩瑜也談到，自己身體有個怪現象，「小時候跳舞，或是年度舞展、畢業展，身體就會『消風』。」她把這當成sign，因為不想暈倒，會更小心注意身體狀況。

被問到金曲獎拚歌后最大對手是誰，洪佩瑜說其實最大敵人是自己，覺得可以被邀請進入金曲獎就已是最好肯定。

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