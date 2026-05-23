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娛樂 最新消息

（直擊）PSY震撼大巨蛋！3萬人大跳《江南STYLE》騎馬舞 全場瘋了

PSY一人獨撐全場。（球迷提供）PSY一人獨撐全場。（球迷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「江南大叔」PSY暌違12年來台，帶來將近40分鐘、6首歌的表演，把大巨蛋變成大型KTV包廂，全場2.8萬名球迷嗨到不行。而PSY也表示，這次台北觀眾帶來的感動，是大家的聲音都穿透到他的監聽耳機了，並宣布將帶著好朋友們再次來台，讓大家興奮不已。

PSY帶來《New Face》等電音嗨歌，相較於下午開球，賽後表演的氣氛更是熱烈，PSY自嘲：「跟剛才開球相比，各位對我的反應截然不同，是因為墨鏡嗎？還是我的舞蹈實力？但很確定的是絕對不是棒球的實力。」而他演唱《Daddy》前，開玩笑說：「大部分的KPOP歌手都很瘦，我應該是在台北受歡迎的KPOP歌手當中，唯一一個不瘦的。所以我常常被問，Hey, where'd you get that body from？我說I got it from my daddy！」

PSY跳騎馬舞。（球迷提供）PSY跳騎馬舞。（球迷提供）

在演唱最後一首歌之前，PSY有感而發，稱接下來將演唱一首歌，這首歌是讓台灣人認識他的契機，全場立刻猜到是紅遍全球的神曲《江南STYLE》，PSY更順勢宣布，將帶著好朋友再次來到台北。《江南STYLE》前奏一下，球迷整個熱血沸騰，不但一起大合唱，全場2.8萬人大跳騎馬舞，現場簡直都要地震。

在演唱結束，全場竟然大喊安可，而PSY也停下腳步，跟全場球迷說：「我其實已經唱完5首歌，算是收工了，接下來算是我自己加碼給大家的禮物，不要燈光、不要煙火、不要伴舞，只有我跟你們大家。」他強調：「等一下我說跳起來的時候，只要有一個人沒跳，我就會立刻停止安可回韓國！」

PSY爬上欄杆。（球迷提供）PSY爬上欄杆。（球迷提供）

接下來PSY一人獨撐全場，再度演唱《江南STYLE》，雖然他看起來有些疲累，但絕對不馬虎，甚至一度爬到欄杆上，緊盯著全場粉絲動起來，現場陷入瘋狂，也一解今天中信兄弟輸球的鬱悶。

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