Ozone團員退伍全體回歸小巨蛋 自爆彩排失誤連連急貼「乖乖」

Ozone以《沒去過的地方Never Been》獲得最受歡迎數位單曲。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由Hit Fm聯播網主辦的「hito流行音樂獎」，今（23日）晚在台北小巨蛋舉辦頒獎典禮，人氣男團Ozone以《沒去過的地方Never Been》獲得最受歡迎數位單曲，多位當兵團員也退伍，今晚全員回歸直攻小巨蛋，隊長祖安給今晚的合體表演打出85分，但團員一度不服，不過祖安說，缺的15分是因全員合體後還沒有開演唱會，也還沒有出團體的音樂新作品，才會少了15分。

Ozone以《沒去過的地方Never Been》獲得最受歡迎數位單曲。（記者王文麟攝）

Ozone自爆，從彩排開始就失誤連連，包括彩排都想睡覺，因為是當兵時的午休時間，需要慢慢調整，另外彩排不順利，像是衣服沒有換完，需要快速換裝部分，彩排都沒有成功，所以團員都在背後貼上「乖乖」祈求順利，所幸今天演出滿順利的。

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Ozone以《沒去過的地方Never Been》獲得最受歡迎數位單曲。（記者胡舜翔攝）

對於全員合體，Ozone都說團結的感覺很深刻，一回來就站在大舞台上也很感動，尤其在上台前，團員從耳機中聽到彼此喊大家加油，連工作人員都說好感動。

另外團員爆料：「文廷想露的慾望滿大的！」文廷帶領20位舞者，把引發話題熱潮的「黏踢踢舞」搬上小巨蛋，佳辰則背上電吉他，帥氣站在舞台上彈唱由他親自作詞作曲的新歌《Love Me Again》，哲言則唱自創曲《轟蓮華》。

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