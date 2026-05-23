（直擊）PSY搭古董車進場！霸氣要全場收手機：不跳我就回韓國了

PSY搭敞篷車霸氣登場。（球迷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「韓流天王」PSY今天（23日）應中信兄弟邀請，擔任賽後表演壓軸嘉賓，他要求所有觀眾放下手機，要全場2.8萬人全都跳起來，如果不照做就取消安可，現場氣氛嗨到不行。

PSY戴著墨鏡現身。（球迷提供）

「江南大叔」PSY出場超浮誇，從外野搭著古董老爺車登場，總共12台哈雷護駕繞場。他第一首歌帶來《Gentelmen》。唱完之後，PSY竟突然要求把觀眾席的燈打開，詢問：「現在大家是坐著嗎？我真的是隔了很久見到台北的粉絲，最大差別就是所有人都拿著手機，要說這個手機有多妨礙演出，如果你們拿著手機就沒辦法鼓掌，怕手機錄到自己的聲音，就無法大聲尖叫，因為怕錄影搖晃起來，你也不敢跳起來，現場把手機放下，請用雙手鼓掌！」

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PSY要全場跳起來。（球迷提供）

結果現場觀眾真的很聽PSY的話，幾乎全都把手機放下，接著《THAT THAT》尖叫聲同樣快掀翻屋頂。不過這時候，PSY又有意見了，他表示：「雖然帥氣演出很重要，但我是隔12年才來台北，我想要看他們有沒有在跳，有跳的話很好，但也有覺得陌生的朋友，來我們簡單來做一下跳舞的練習。」接著PSY就指揮一、二、三樓的球迷一起跳，大家全都很配合。

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