64歲趙傳罕見放閃撒嬌全被拍 身份曝光是大咖天后

趙傳力邀潘越雲擔任嘉賓「再續前緣」。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕64歲的金曲歌王趙傳今晚在北流舉辦「給所有知道我名字的人」巡演最終場，他力邀潘越雲擔任嘉賓「再續前緣」，當眾向潘越雲撒嬌喊：「潘，謝謝妳這麼疼我！」甚至依偎在歌后身上放閃，畫面逗趣。

趙傳今晚在北流舉辦「給所有知道我名字的人」巡演最終場。（記者陳奕全攝）

潘越雲力挺趙傳擔任嘉賓，他們不僅同為滾石唱片時期的同門，更是台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班的「學姐弟」。兩人合唱的《愛情有什麼道理》，正是潘越雲當年提攜趙傳入行的「幸運歌曲」。

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趙傳力邀潘越雲擔任嘉賓「再續前緣」。（記者陳奕全攝）

趙傳今晚在北流舉辦「給所有知道我名字的人」巡演最終場。（記者陳奕全攝）

趙傳感動表示：「以前樂壇一直流傳一句話，只要跟阿潘合唱就會紅，結果我當年跟她唱完《愛情有什麼道理》後，音樂事業真的一路往上衝。」更笑說：「阿潘是我在滾石唱片時期，唯一會撒嬌的女歌手！」最後也為好友北流的演唱會宣傳，「9月12日換阿潘接棒開唱。」

趙傳今晚在北流舉辦「給所有知道我名字的人」巡演最終場。（記者陳奕全攝）

趙傳分享這場演唱會最重要的意義，就是想與大家分享自己的人生故事，他有感而發表示：「我相信青春它一直都在，只是換一個樣子而已。」笑稱自己雖然已經「六十幾歲」，依舊是「一尾活龍」，希望透過今晚演唱會，再次帶領大家重溫共同的青春記憶與感動，不忘高喊「管他幾歲，開心萬歲！」

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