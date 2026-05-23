主人把握機會！BAND-MAID宣布休止 女僕9月來台開唱

BAND-MAID將在9月20日在台開唱。（Welcome Music提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣女僕搖滾樂團「BAND-MAID」繼炸裂大港開唱後，她們的「BAND-MAID WORLD TOUR 2026 in Taipei」台北站確定在9月20日（日）於Legacy TERA舉行，由於日前BAND-MAID宣布將於2027年暫時減少現場演出的計劃，她們也向主人們喊話：「今年3月還沒過癮的主人們，別錯過這次Legacy TERA。」

BAND-MAID出道以來以兼具技巧性與衝擊感的現場演出以驚人的速度迅速征服世界各地樂迷，不僅在YouTube累積播放突破2.8億次，更憑藉強烈的舞台魅力與獨樹一格的音樂風格，在歐美搖滾圈掀起高度話題。歷經多次世界巡演與大型音樂祭演出後，她們如今已成為最受國際矚目的日本女子搖滾樂團之一。

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成員們表示：「我們一直都是抱著『停下來會不會就死掉』的心情一路衝到現在，但也因為這幾年的經驗，讓我們更加確認五個人之間的默契與連結。所以才會覺得，即使暫時停下腳步一次，我們應該也沒問題。」認為只要每位成員都能進一步成長，最終也會讓樂團整體的聲音變得更強大，希望未來能將這些養分轉化成新的作品與新的階段。

而且2028年也將迎來BAND-MAID成軍15周年，正因為這個重要里程碑，她們也希望能在那時候，讓大家看到一個更加成熟、更加進化的BAND-MAID。也因此所謂的「小休止」並不代表全面停止活動，「只是2027年不會再以現場演出為中心運作而已。」雖然與粉絲見面的機會確實會變少，但創作並不會中斷，2027年還是打算持續推出作品。五位成員希望把2027年作為充實創作與提升個人實力的一年，目標在2028年以更加成長後的姿態再次站上舞台。

BAND-MAID票價圖。（Welcome Music提供）

BAND-MAID 「 BAND-MAID WORLD TOUR 2026 in Taipei 」，將於9月20日（日）晚間6點在Legacy TERA舉行，票價為新台幣 VIP 3600元、一般票 2980元以及身障票 1490元，5月29日（五）中午12點在寬宏售票系統、全台萊爾富&OK便利商店全面啟售，持有VIP 票券者可於現場以新台幣1元加購內含「優先入場」、「周邊商品優先購買」、「全體成員親筆簽名明信片」、「VIP 限定專屬PASS限定特典」，數量有限、售完為止，更多詳情請洽主辦單位Welcome Music 官方社群專頁。

BAND-MAID世巡將來到台北演出，預計將吸引許多「女僕」的粉絲朝聖。（Welcome Music提供）

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