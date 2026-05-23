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曹佑寧參戰韓綜被秒殺 他高EQ回應：抱歉讓你們丟臉了

曹佑寧捲袖子秀出肌肉。（翻攝自YouTube TVCHOSUN JOY）曹佑寧捲袖子秀出肌肉。（翻攝自YouTube TVCHOSUN JOY）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曹佑寧參加韓綜《生存王2》，與《單身即地獄》的陸俊書比腕力，卻被台灣網友酸「丟臉」。對此，曹佑寧今天（23日）深夜高EQ回應，獲得網友讚賞。

曹佑寧在《生存王2》中與陸俊書比腕力前，還先捲袖子露出肌肉，結果卻一秒被陸俊書KO，被台灣網友酸爆。曹佑寧表示，其實在參加節目之前就知道陸俊書是位超級猛的戰士，「以前是運動員的我，非常清楚知道那種力量的差距會有多少，看俊書過往的節目表現跟經歷就知道了，不過竟然是要代表著團隊出去背水一戰，還是要全力以赴！」

曹佑寧與陸俊書比腕力。（翻攝自YouTube TVCHOSUN JOY）曹佑寧與陸俊書比腕力。（翻攝自YouTube TVCHOSUN JOY）

曹佑寧解釋，有捲袖子的想法，是想要提醒自己不可以怯戰，就算知道贏面不大的比賽還是要全力去爭取，所以想給自己一點正面的力量及鼓舞自己 。對於網友留言稱他耍帥、愛現秀身材等等，曹佑寧表示自己沒有任何想法，「況且對手的手臂是我的兩倍粗，是要秀什麼。」

曹佑寧被陸俊書秒殺，驚呆下巴。（翻攝自YouTube TVCHOSUN JOY）曹佑寧被陸俊書秒殺，驚呆下巴。（翻攝自YouTube TVCHOSUN JOY）

「不過會給人有這樣的觀感也是能理解啦，真是拍謝啊選錯為自己打氣的方式，讓你們為我覺得丟臉了。」曹佑寧說道。不過這篇高EQ的回應，網友紛紛大讚「你很棒的，加油」、「幹嘛道歉和解釋，台灣特產就酸民」、「效果很好，小曹表現超大方～有被圈粉到。」

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