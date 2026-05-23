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娛樂 最新消息

FEniX「5缺3」當兵中 無預警宣布多了8位成員

FEniX的夏浦洋、陳峻廷今晚出席2026 hito流行音樂獎。（記者王文麟攝）FEniX的夏浦洋、陳峻廷今晚出席2026 hito流行音樂獎。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕FEniX的夏浦洋、陳峻廷今晚出席2026 hito流行音樂獎，由於團員李承隆、MAX、曹家齊正在服兵役，只能在台下當觀眾力挺。令人驚喜的是師弟團ARKis現身合體，與師兄夏浦洋、陳峻廷一起在舞台上合唱《Look At Me》、《Day Off》，歌迷反應熱烈。

夏浦洋、陳峻廷透露，上一次唱跳已經是1月底的事了，近半年沒有高強度跳舞，排練時發現舞蹈動作幾乎快忘光。

FEniX的夏浦洋、陳峻廷今晚出席2026 hito流行音樂獎。（記者王文麟攝）FEniX的夏浦洋、陳峻廷今晚出席2026 hito流行音樂獎。（記者王文麟攝）

陳峻廷也笑說：「我們多了8個團員（指ARKis）來幫我們助陣。」透露這段時間只能與夏浦洋相依為命，打趣酬勞分得比較多，「做這一行沒有在care錢的，我們是為了藝術，沒辦法又賺不到錢。」話雖如此仍很期待早日與團員合體。

其實夏浦洋與陳峻廷已經相識10多年，感情好到早就坦誠相見，時常一起洗澡，並看到彼此裸體，夏浦洋笑說：「其實我比較喜歡峻廷的身材，有腰線、屁股又有肉，身材真的練得很好。」

FEniX受訪表示，今年很遺憾沒能入圍金曲獎，夏浦洋與陳峻廷都很難過。陳峻廷表示：「畢竟這個獎項是非常高的榮耀，沒有拿到很可惜，表示我們要繼續在努力。」夏浦洋則擔心當兵的成員沒看到，一度不知道該如何向團員開口。

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