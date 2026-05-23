白安塑身衣初體驗曲線畢露 典禮演出結束想解脫

白安為了典禮首次穿塑身衣。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安今（23日）晚在小巨蛋出席由Hit Fm聯播網主辦的「hito流行音樂獎頒獎典禮」，她獲得「hito唱作歌手」獎，身上表演服也引起注意，她介紹自己的服裝有點工業風，而且使用環保材質，不過為了這件較貼身的禮服，她今天還首次穿上許多女明星都少不了的塑身衣，笑說典禮結束要趕快解脫，好好吃一餐。

去年白安推出第五張唱作專輯《星期八》，她覺得對自己來說也像新的開始，做了以往沒嘗試過的電子音樂，她也開心表示：「謝謝Hit FM，希望我的音樂可以讓大家一起走進理想的星期八，將未完成的夢、來不及說出口的願望，在那裡面實現。」

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白安為了典禮首次穿塑身衣。（記者王文麟攝）

提到今天首次穿塑身衣，白安說：「因為我在試裝的時候，這件衣服比較貼身，我當天吃比較飽，然後就有一點小腹，然後我的造型師就說那妳要穿塑身衣嗎？我就說好，然後他就給了我塑身衣穿，然後我是今天妝髮完才穿，我就覺得好緊喔，所以等於是我剛剛在台上唱歌是我第一次穿塑身衣表演，第一次塑身衣的體驗就獻給我們頒獎典禮了。」

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