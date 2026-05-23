才入圍金曲歌王！周湯豪率先獲獎感動發聲了

風光入圍本屆金曲歌王的周湯豪擔任開場表演。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕hito流行音樂獎今晚在小巨蛋登場，風光入圍本屆金曲歌王的周湯豪擔任開場表演，現場飆唱《我的i》、《帥到分手》等歌曲揭開序幕，更以《我的i》搶先拿下hito年度十大華語歌曲。

對於率先獲獎，周湯豪表示：「我有9年沒有來到這個舞台，所以今天能拿到這個獎，對我的意義非常特別。」孝順的他接著說：「我要特別謝謝比莉姐，謝謝環球唱片，還有支持我的你們。」

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風光入圍本屆金曲歌王的周湯豪擔任開場表演。（記者王文麟攝）

周湯豪跟Hit Fm深厚的緣分要從2010年說起，當時發行首張專輯，超人氣的他獲得「只想聽音樂Hit Fm聯播網」員工證，擔任一整個月的「Wake Up DJ」，挑戰每天都要做LIVE現場，難忘當時在電台當DJ的時光。

今晚出席頒獎典禮的還有ARKis、FEniX（夏浦洋、陳峻廷）、F.F.O、icyball冰球樂團、J.Sheon、Miss Ko 葛仲珊、Ozone、Tizzy Bac、白安、宇宙人、告五人、玖壹壹、洪佩瑜、派偉俊、馬念先、張震嶽、達嗨 Tahai、鄭沐晴、鄭容和、蘇慧倫等藝人。

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