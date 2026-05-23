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娛樂 最新消息

暌違14年攜手！麻生久美子讚可愛「什麼都想買給她」 波瑠想買遊戲被打槍

麻生久美子（左）、波瑠在《月夜行路－答案盡在名作之中－》有多對手戲。（friDay影音提供）麻生久美子（左）、波瑠在《月夜行路－答案盡在名作之中－》有多對手戲。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日劇《月夜行路－答案盡在名作之中－》以經典文學作為靈感解謎的作品，由波瑠與麻生久美子攜手，兩人暌違14年再度合作，麻生久美子大讚波瑠比想像中更可靠，波瑠則分享：「麻生小姐竟然買東西給我！」

相隔14年再次攜手，麻生久美子大讚波瑠比想像中更可靠，「當年合作就覺得她是個很穩重的人，這次再度碰面更有那種安心感。」她也笑說自己很喜歡波瑠的反應，「她的表情跟反應都很有趣，常常會忍不住一直找她聊天、鬧她一下。」

《月夜行路－答案盡在名作之中－》麻生久美子稱波瑠很可靠。（friDay影音提供）《月夜行路－答案盡在名作之中－》麻生久美子稱波瑠很可靠。（friDay影音提供）

兩人拍戲空檔的話題幾乎都在聊「食」事，波瑠透露因為對麻生久美子用的健康周邊商品很有興趣，沒想到麻生久美子竟然說：「不然買給妳好了。」對此，久美子笑說：「因為她太可愛了，會讓人忍不住什麼都想買給她。」波瑠則補充：「像是點心、咖啡之類的，她平常真的很常照顧我。但之前聊到某款遊戲，我說『好想要喔』，結果麻生小姐那次就完全沒說要買給我。」

麻生久美子（左）、波瑠暌違14年合作，在《月夜行路－答案盡在名作之中－》攜手。（friDay影音提供）麻生久美子（左）、波瑠暌違14年合作，在《月夜行路－答案盡在名作之中－》攜手。（friDay影音提供）

這次挑戰帶有明顯「可愛特質」角色的波瑠，被問到與過往偏向專注工作的形象不同，她表示：「希望觀眾能從一些細節，看見角色背後的成長與背景。」至於自己的個性是什麼特質，她笑說難以歸類，「沒有那麼俐落，也稱不上可愛，只是希望多少能展現一點親和力。」而麻生久美子對於自己飾演的角色，她以身為母親與妻子的經驗表示：「當這些身份佔據大部分生活時，很容易迷失自己，這點讓我很有共鳴。」

麻生久美子（左）、波瑠主演《月夜行路－答案盡在名作之中－》。（friDay影音提供）麻生久美子（左）、波瑠主演《月夜行路－答案盡在名作之中－》。（friDay影音提供）

改編自人氣推理作家秋吉理香子同名小說《月夜行路》的《月夜行路－答案盡在名作之中－》，故事主角是兩位個性與處境截然不同的女性，一位是被工作繁忙的丈夫與進入叛逆期的孩子忽視、在家庭中失去歸屬感的家庭主婦澤辻涼子（麻生久美子 飾）；另一位則是熱愛文學、在銀座經營混合酒吧的媽媽桑野宮露娜（波瑠 飾）。露娜運用對夏目漱石、太宰治、江戶川亂步、谷崎潤一郎等文學名家的豐富知識，抽絲剝繭地解開事件真相與錯綜複雜的人性糾葛。《月夜行路－答案盡在名作之中－》friDay影音於每週四同步跟播。

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